Bratři Liam a Noel Gallagherovi naznačují na sociálních sítích, že by mohli znovu hrát společně pod značkou kapely Oasis. Píší to tiskové agentury a britská média. Známá rocková kapela se rozpadla v roce 2009 kvůli ostrým sporům mezi sourozenci. Podle bulvárního tisku by obnovené těleso mohlo odehrát několik koncertů v Británii.

Bratři v noci na pondělí zveřejnili na sociální síti krátký vzkaz: 27.08.24 - 8am. Podle agentury AFP a dalších médií to může naznačovat, že v úterý oznámí obnovení kapely Oasis. Ta tento týden slaví 30 let od vydání prvního studiového alba Definitely Maybe.

Další náznak sblížení mezi sourozenci média vidí v nedělním vystoupení Liama Gallaghera, který věnoval píseň kapely Oasis Half The World Away svému bratrovi.

Již v neděli bulvární deník The Sunday Times napsal, že pokud smír mezi bratry vydrží, mohli by příští rok odehrát několik koncertů v Londýně a v Manchesteru. Deník citoval spekulace, podle nichž existují rezervace na několik termínů na londýnském stadionu Wembley, který pojme zhruba 90 000 diváků.

Dlouho trvající napětí mezi sourozenci vyvrcholilo v létě 2009. V srpnu toho roku po divoké hádce v zákulisí před pařížským koncertem na festivalu Rock en Seine musel manažer kapely vystoupení zrušit. Noel následně ohlásil, že skupinu opouští, protože už nemůže dál se svým mladším sourozencem spolupracovat.

Kapela vznikla v roce 1991 a v polovině 90. let patřila mezi nejpopulárnější hudební uskupení na světě.