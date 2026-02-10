Menší vlakový dopravce Leo Express v úterý ohlásil, že během první půlky roku spustí hned několik dálkových linek. Plány zní velkolepě: vlaky do Bratislavy, Prešova, Frankfurtu, Varšavy i Přemyšlu. Leo Express v dálkové dopravě dosavadních 14 let spíše stagnoval. První velké změny od doby, kdy se spoluvlastníkem českého dopravce staly španělské dráhy Renfe, ale mají strategii firmy podstatně přepsat. Podrobnější pohled ukazuje, že to bude složitější.
Důležitou roli v nové strategii má hrát vlak Talgo S6. Když se loni v srpnu objevil v bílo-fialových barvách Renfe na českých kolejích, působil jako zjevení a jen na cestě od německých hranic na zkušební okruh si ho vyfotily desítky lidí. HN už tehdy upozornily, že jde o součást chystaných změn ve fungování celého Leo Expressu. Starou soupravu mu poskytl právě jeho současný spolumajitel, který od zakladatele Leo Expressu Leoše Novotného získal kontrolní padesátiprocentní podíl v roce 2021.
Co se dočtete dál
- Jaká vozidla chce Leo Express nasadit a kde.
- Proč je potřeba brát ohlášené plány s rezervou.
- A co to říká o dosavadním fungování firmy.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.