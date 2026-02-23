Literatura umožňuje čtenářům vstoupit do světů, které by jinak nikdy nezažili. A pokud jeden z nejčtenějších autorů současnosti dokáže svou představu předložit stovkám milionů lidí po celém světě, nevytváří jen fikci, ale i marketingový efekt, který je dnes patrný i v Praze. Právě v tom je Dan Brown výjimečný. Autor mimo jiné Šifry mistra Leonarda, Andělů a démonů a posledního thrilleru Tajemství všech tajemství ve svých dílech využívá luxusní značky a reálná místa jako rychlou statusovou zkratku. Postavy nocují ve Four Seasons, voní po Dioru a na drink chodí do pražského Black Angel’s Baru na Staroměstském náměstí jen pár kroků od orloje.
Co se dočtete dál
- Jak přesně se změnila návštěvnost pražských památek po vydání románu.
- Jaké konkrétní komerční nabídky připravil Hotel Four Seasons a jak jsou časově a cenově nastaveny.
- Jak se projevil nárůst hostů v Black Angel’s Bar a Hemingway Bar a jak to mění jejich podnikání.
- Jak by případná filmová adaptace mohla amplifikovat dopad na turismus a místní ekonomiku.
