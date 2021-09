Ve věku 88 let zemřel ve svém domě v Paříži herec Jean-Paul Belmondo. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na právního zástupce velikána francouzského filmu, kterého proslavily snímky Bláznivý Petříček či Muž z Ria.

„Nějaký čas už byl hrozně unavený. Odešel poklidně,“ uvedl právník Michel Godest.

Belmondo, fanoušky přezdívaný Bébel, se narodil 9. dubna 1933 na pařížském předměstí Neuilly-sur-Seine. Jeho 50letou kariéru v roce 1959 odstartoval snímek francouzské nové vlny U konce s dechem režiséra Jeana-Luca Godarda. Miláčkem několika generací se ale stal zejména díky filmům, v nichž spojil akci s humorem. V roce 2011 převzal na festivalu v Cannes čestnou Zlatou palmu za celoživotní dílo.

Hercovým posledním snímkem je televizní dokument z roku 2015 přibližující jeho úspěšnou filmovou kariéru. Film Belmondo o Belmondovi je postaven na jeho rozhovorech se synem Paulem v místech, kde točil některé své nejslavnější filmy. Na stříbrném plátně se naposledy objevil v roce 2008 ve snímku Muž a jeho pes.

Úžasný, talentovaný a ztělesnění všeho francouzského – tak na Belmonda vzpomínají francouzští politici i osobnosti.

„Navždy zůstane Mužem z Acapulca. Jean-Paul Belmondo byl národním klenotem, plný elegance a výbuchů smíchu, s hlasitým projevem a mrštným tělem, úžasným hrdinou a známou figurou, neúnavný odvážlivec a kouzelník se slovy. Nacházíme v něm sami sebe,“ napsal na twitteru francouzský prezident Emmanuel Macron.

„Jean-Paul Belmondo si dokázal s Francouzkami a Francouzi vytvořit jedinečný vztah, jak pro role, které představoval pro režiséry nové vlny, tak skrze filmy, (...) jež mu přinesly velký úspěch," uvedl Macronův předchůdce François Hollande.

„Absolutně zničený“ je z Belmondova odchodu i francouzský herec Alain Delon. „Teď se pokusím vydržet, abych za pět hodin neudělal to samé ... Ale vězte, že by to nebylo špatné, kdybychom odešli společně,“ sdělil 85letý Delon serveru CNews.

„Úžasný, hvězdný, talentovaný ... tak francouzský,“ napsal expremiér Manuel Valls. Za „novou ránu pro národ“ odchod herce označil někdejší ministerský předseda Jean-Pierre Raffarin.

Na herce pro ČTK zavzpomínal i jeho nejznámější český dabér Jiří Krampol. „Vzpomínám na to s láskou. Bylo to strašně hezké,“ řekl Krampol a dodal, že nadaboval 29 jeho rolí. Nejraději má filmy Zvíře a Veselé Velikonoce. Dnes lituje, že se s francouzským hercem nesetkal osobně. „Už to jednou bylo skoro hotové, ale (Belmondo) onemocněl a nic z toho nebylo,“ dodal.