Americký herec Alec Baldwin při natáčení westernu Rust patrně nešťastnou náhodou zastřelil hlavní kameramanku a postřelil režiséra filmu Joela Souzu. S odvoláním na policii o tom v pátek informoval server Variety. Podle vyšetřovatelů střílel ze zbraně, která sloužila jako rekvizita.

Postřelena byla 42letá kameramanka Halyna Hutchinsová, která byla z odlehlé lokace vrtulníkem převezena do nemocnice ve zhruba 70 kilometrů vzdáleném městě Albuquerque. Tam svým zraněním podlehla. Zraněného 48letého režiséra převezla ambulance do nemocnice do Santa Fe, kde je na jednotce intenzivní péče.

Úřad šerifa v Santa Fe uvedl, že v souvislosti s incidentem nebyl nikdo zatčen a nebyla vznesena žádná obvinění. Detektivové zahájili vyšetřování a vyslýchají svědky.

Rust je westernový snímek z pera režiséra Souzy, na kterém se jako koproducent podílí i Baldwin. Herec známý z filmů Manželství, Podnikavá dívka či Beetlejuice ve westernu obsadil roli psance Harlanda Rusta, který přispěchá na pomoc svému 13letému vnukovi odsouzenému na smrt.