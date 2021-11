Ve věku 69 let zemřel slovenský zpěvák a skladatel Miro Žbirka. Informace o jeho úmrtí se objevila na jeho sociálních sítích. „‚Správy o mojej smrti sú PRAVDIVÉ‘ to by řekl Meky, kdyby žil…,“ stojí na jeho Facebooku a Instagramu. Slovenskému deníku SME pak tuto informaci potvrdil jeho PR manažer Rado Messa.

Autor písní jako Biely kvet, Atlantida, Čo bolí to prebolí, Balada o poľných vtákoch nebo Leň s ňou byl jedním z nejvýraznějších představitelů československé populární hudby. V roce 1982 se stal prvním slovenským Zlatým slavíkem a po Waldemaru Matuškovi byl druhým, kdo dokázal porazit Karla Gotta.

Miroslav Žbirka přezdívaný Meky se narodil v Bratislavě, byl synem Slováka a Angličanky. Začínal ve skupině Modus, pokračoval ve skupině Limit a poté se vydal na sólovou dráhu. Své poslední album vydal před třemi lety pod názvem Double Album. Nahrávka vznikla v legendárním londýnském Abbey Road, ve Studiu 3, ve spolupráci s producentem Robem Cassem a hvězdnými britskými muzikanty.

Připravujeme podrobnosti.