Ve věku 74 let zemřel americký rockový zpěvák Meat Loaf, jehož album Bat Out of Hell patří k nejprodávanějším v historii. S odkazem na jeho rodinu o tom informují světová média.

Zpěvák, jehož skutečné jméno bylo Michael Lee Aday, za svou dlouhou kariéru prodal více než 100 milionů alb po celém světě. Mezi jeho hity patřila téměř desetiminutová skladba Paradise by the Dashboard Light či píseň I’d Do Anything for Love z roku 1993, za niž si vysloužil hudební cenu Grammy.

„Se zlomeným srdcem oznamujeme, že nesrovnatelný Meat Loaf dnes v noci zemřel obklopený svou ženou Deborah, dcerami Pearl a Amandou a blízkými přáteli,“ stojí v prohlášení na Facebooku. „Víme, jak moc pro tolik z vás znamenal, a opravdu si vážíme veškeré lásky a podpory, když procházíme tímto obdobím smutku ze ztráty tak inspirativního umělce a krásného muže,“ uvedla zpěvákova rodina s tím, že si v tuto chvíli přeje soukromí.

Debutové album Bat Out of Hell, které vzešlo ze spolupráce s písničkářem Jimem Steinmanem a producentem Toddem Rundgrenem, vyšlo v roce 1977 a učinilo Meat Loafa jedním z nejznámějších rockových interpretů. Po prvotních smíšených recenzích se album zařadilo mezi deset nejprodávanějších v historii vedle desek Michaela Jacksona, Whitney Houstonové či kapely Eagles.