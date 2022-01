Pražské Divadlo Bez zábradlí kvůli pandemii přerušuje dočasně činnost od pondělka až do konce března. V tiskové zprávě to oznámila mluvčí divadla Nikol Kouklová. Důvodem je podle ní to, že kvůli onemocnění covid-19 jsou někteří členové hereckého souboru v izolaci či karanténě, a také to, že obavy z onemocnění odrazují diváky od návštěvy divadel. Představení ruší i další pražská i mimopražská divadla.

„Ačkoli vládní opatření v boji s pandemií již nezakazují pořádat hromadné kulturní akce, prochází Divadlo Bez zábradlí nejtěžším obdobím celého dvouletého boje s nákazou a jejími důsledky,“ uvedla dnes Kouklová. Doplnila, že obavy diváků z návštěvy divadel podporují někteří vědci, lékaři či politici, kteří ve veřejném prostoru občany od návštěv kulturních akcí důrazně odrazují. „Výsledný pokles návštěvnosti – a tedy i tržeb – je pro soukromá divadla, odkázaná dominantně na příjmy z prodejů vstupenek, devastující,“ uvedla.

Výjimkou ze zavřeného divadla budou podle ředitele Divadla Bez zábradlí Josefa Heřmánka koncerty hostujícího Jarka Nohavici, které se podle plánu odehrají 6. a 7. února. „Diváci, kteří si zakoupili vstupenky na přesunutá či zrušená představení, budou v nejbližších dnech informováni o jejich nových termínech,“ doplnil.

Program kvůli dopadům pandemie upravují i další pražská divadla. Divadlo na Vinohradech minulý týden oznámilo, že ruší všechna představení až do odvolání. Kromě hostujících souborů nehrálo minulý týden také Švandovo divadlo, celkem 12 představení zrušila v uplynulém týdnu i Městská divadla pražská. Změny hlásilo Divadlo Na zábradlí i některé brněnské scény.

Pražské Národní divadlo (ND) oznámilo, že denní pokladny Stavovského divadla a Státní opery budou po dobu pandemie dočasně uzavřeny. Večerní pokladny všech scén ND zůstávají otevřeny. Pro osobní nákup a vyzvedávání vstupenek a zboží e-shopu mají diváci využívat hlavní pokladnu Národního divadla na Nové scéně, která nabízí větší divácký komfort i za dodržení nastavených bezpečnostních opatření.