Ve věku 89 let zemřela ve čtvrtek filmová publicistka a dlouholetá spolupracovnice karlovarského festivalu Eva Zaoralová. ČTK to v pátek řekla mluvčí festivalu Uljana Donátová. Uznávaná filmová publicistka se zaměřovala hlavně na francouzský a italský film, ve vedení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary byla vedle Jiřího Bartošky od roku 1994, do roku 2010 byla uměleckou ředitelkou, od roku 2011 pracovala jako umělecká poradkyně festivalu.

Eva Zaoralová pedagogicky působila na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění, kde přednášela filmovou historii. Za svou práci byla vyznamenána Medailí za zásluhy i francouzským Řádem rytířky umění a literatury, na MFF v Cannes získala plaketu za dlouholetou žurnalistickou činnost. Cenou za umělecký přínos na ni pamatoval před lety i karlovarský filmový festival a v roce 2017 získala Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii.

Připravujeme podrobnosti.