Ve věku 50 let zemřel dlouholetý bubeník americké rockové skupiny Foo Fighters Taylor Hawkins. Skupina to oznámila na svém twitterovém účtu. Podrobnosti o příčině úmrtí však neposkytla. Podle časopisu Semana byl Hawkins nalezen mrtvý v hotelu v kolumbijské Bogotě. Skupina tam měla vystoupit na hudebním festivalu, napsala agentura DPA.

„Rodina Foo Fighters je otřesena tragickou a předčasnou ztrátou milovaného Taylora Hawkinse,“ uvedla skupina. „Jeho hudební duch a nakažlivý smích s námi zůstanou navždy,“ dodala.

Podle agentury AP byl Hawkins zřejmě nejvýraznějším členem skupiny po frontmanovi Daveovi Grohlovi. Objevoval se po jeho boku při rozhovorech a hrával důležité role ve videoklipech kapely. Grohl jej ve své knize The Storyteller: Tales of Life and Music označil za svého „nejlepšího přítele a parťáka ve zločinu“, uvádí na svém webu časopis Rolling Stone.

„Zčásti jako Beavis a Butthead, zčásti Blbý a blbější, kamkoliv jsme přišli, byl z nás jen hyperaktivní mix Parliament Lights (značka cigaret, pozn. red.) a bubnování ve vzduchu,“ uvedl Grohl, který svou hudební kariéru nastartoval jako bubeník kapely Nirvana.

Hawkins působil ve skupině Foo Fighters od roku 1997, kdy vystřídal jejího původního bubeníka Williama Goldsmithe. Skupina Foo Fighters vznikla v roce 1994 a několikrát vystoupila v Praze.

„Bůh ti žehnej, Taylore Hawkinsi. Miloval jsem tvůj elán a nezastavitelnou rockovou sílu,“ napsal na Twitteru kytarista kapely Rage Against the Machine Tom Morello. Své kondolence na sociálních sítích sdílel také Ozzy Osbourne, zpěvačka Miley Cyrus nebo kytarista Finneas.