Ve věku 74 let zemřel americký rockový zpěvák Meat Loaf, jehož album Bat Out of Hell patří k nejprodávanějším v historii. S odkazem na jeho rodinu o tom informují světová média. Zpěvák, jehož skutečné jméno bylo Michael Lee Aday, za svou dlouhou...

21. 1. 2022 ▪ 2 min čtení