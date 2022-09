Je škoda, že jsme se o náhlém konci Zeleného Raoula dozvěděli z emailu. Kdybychom to věděli dopředu, mohli jsme 29 let jeho existence ukončit nějak elegantně, uzavřít příběh. Třeba tím, že by odlétl na svoji planetu,” říká spoluzakladatel a scenárista komiksu Milan Tesař. „Politici, kteří nás nesnášeli nejvíc, byli nejlepší hrdinové komiksu,” dodává.