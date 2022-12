„Je obdivuhodné, že v šedesáti letech zvládne Tom Cruise takové kousky. Nemyslím si, že by to byla nejnáročnější kaskadérská akce v historii, ale specifické je to v tom, že ji dělá samotný herec,“ říká kaskadér a filmový producent Petr Jákl o videu, ve kterém tvůrci série Mission: Impossible zachytili vznik jedné ze scén. Cruise v ní na motorce skáče ze skály v Norsku.