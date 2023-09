První recenze na britský snímek One Life (Jeden život) o Nicholasi Wintonovi, který před začátkem druhé světové války z okupovaného Československa zachránil stovky převážně židovských dětí, oceňují herecké výkony hlavních představitelů, zejména Anthonyho Hopkinse v roli Wintona. Kritičtěji hodnotí celkovou kvalitu snímku.

Film měl premiéru na probíhajícím mezinárodním festivalu v Torontu. Společnost Warner Brothers minulý týden ke snímku zveřejnila trailer a uvedla, že v kinech by se měl objevit na začátku ledna 2024.

Britský list The Guardian dal filmu tři hvězdičky z pěti. Dvojnásobný držitel Oscara Hopkins přesvědčivě usiluje o třetí oscarovou sošku v silném příběhu Nicholase Wintona, který před druhou světovou válkou zachraňoval židovské děti, uvedl recenzent listu.

Web Indiewire napsal, že Anthony Hopkins je v britském životopisném filmu o příběhu Nicholase Wintona ohromující. Podle kritika webu „nicméně snahu tvůrců o konzistentní kvalitu filmu sabotuje směšně doslovný scénář“.

The Guardian je smířlivější a oceňuje střídání dvou základních časových rovin – konec 30. let v Praze, kdy Winton zařizoval transporty dětí z Československa, a 80. léta v Británii, kdy se svět o celém příběhu dozvěděl. Recenzent ale poznamenává, že původně televizní režisér James Hawes často zápasí s tím, aby vizuálně odlišil svůj film od tolika dalších dramat z druhé světové války. Vedle Hopkinse list vyzdvihuje i Johnnyho Flynna v úloze mladého Wintona, Romolu Garaiovou v úloze jeho pražské spolupracovnice či Heleny Bonhamové-Carterové jako Wintonovy matky.

Přes nepopiratelné dojetí při scénách odjíždějících dětí, které už neuvidí své rodiče, těžištěm filmu se postupně stávají scény z 80. let, kdy film nalézá původnější přístup, napsal recenzent listu. Film možná občas působí jako televizní snímek BBC, ale graduje až k závěrečnému aktu plnému emocí, kdy na torontské premiéře jen málo očí zůstalo suchých, uvedl The Guardian.

Narážel na známé vysílání pořadu That's Life (To je život), kdy v roce 1988 BBC dala ve studiu nic netušícího Wintona dohromady s dospělými dětmi z jeho předválečných transportů. Pořad tehdy představil veřejnosti Wintonův příběh, který upadl po vypuknutí války do zapomenutí a on sám ho nepřipomínal.

Tvůrci filmu vycházeli z knihy Wintonovy dcery Barbary Není-li to nemožné: Život sira Nicholase Wintona. Barbara Wintonová loni zemřela.

Wintonovi a jeho spolupracovníkům se podařilo z Československa a následně z nacisty okupovaného protektorátu odvézt 669 dětí a nalézt jim domov v Británii. Winton, který zemřel v roce 2015 ve věku 106 let, dostal řadu britských i českých vyznamenání.