Ukazuju, že i 46 let starý raper dokáže být stále in. Už to nemám kam posouvat, protože fakt v okolních státech neznám rapera, kterému táhne na padesát a byl by stále na vrcholu. A to mi stačí,“ říká o sobě Patrik Vrbovský alias Rytmus. Jak se v jeho očích proměnil hip hop a rap za posledních dvacet let? A co mu pomohlo naučit se ovládat svoje emoce? Obejde se rap bez vulgarismů?