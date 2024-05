Samotného mě to zaskočilo, že jsem se pustil do divadla, ale snažím se nebránit tomu, co přijde, jsem zvědavý, kam mě to dovede,“ říká režisér Jan Svěrák. Příští týden uvede v pražském divadle Bravo! svou novou satirickou komedii. Nazval ji Dobré ráno s Findou. V divadelní hře také účinkuje.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Co v divadle poznal jiného?

Je jednoduché stát se hercem?

Pouští se i do témat, která jsou poměrně kontroverzní. Je připraven, že ho také mohou diváci „vypískat“?