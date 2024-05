Děti těch druhých (Francie 2022)

FILM, režie Rebecca Zlotowská, distribuce Film Europe, česká premiéra 30. 5.

Film Europe systematicky představuje českým a slovenským divákům snímky, které patří k tomu nejlepšímu, co v našich zeměpisných šířkách v současné době vzniká. Do této kategorie patří i Děti těch druhých, celovečerní film francouzské režisérky Rebeccy Zlotowské, který v roce 2022 získal Zlatého lva na festivalu v Benátkách. Příběh čtyřicetileté nezávislé ženy, kterou zaskočí vlna nečekaných pocitů vyvolaných mateřskými instinkty, pojala respektovaná režisérka opět svou jemnou, empatickou metodou. Ta koneckonců bodovala už před lety u publika i poroty v Cannes při uvedení snímku Grand Central.

Jan Zrzavý: Noli me tangere

VÝSTAVA k 91. aukčnímu dni Galerie Kodl, otevřeno 25. 5. do 18 hodin

Repro: Jan Zrzavý: Noli me tangere, nedatováno

Noli me tangere, neboli Nedotýkej se mě! Citát z evangelia svatého Jana je téma, jež se od dob antiky objevuje v podobě mnoha uměleckých forem a děl. Moment setkání Marie Magdaleny s Ježíšem u jeho hrobu zachytil na plátně i Jan Zrzavý a tento obraz považoval pak za jeden z nejlepších, které v mládí vytvořil. Proto také plátno nechybělo na jeho samostatné výstavě v berlínské galerii Der Sturm v říjnu 1925, proto jej vystavil v Obecním domě na jaře roku 1940. Posléze se ale Noli me tangere vrátilo do soukromé sbírky a trvalo dlouhých 80 let, než se veřejnosti naskytla zase možnost jej vidět na vlastní oči. Předaučkní výstavu Galerie Kodl, na níž je tento olej Jana Zrzavého od konce dubna vystaven, lze tedy právem považovat za příležitost, která se asi nebude zase dlouho opakovat. Už v poledne 26. května však začíná 91. aukce tohoto domu a je celkem jisté, že právě o tuto položku svedou na pražském Žofíně dražitelé boj. Než tedy obraz zase zmizí do některé ze soukromých sbírek, zbývá už jen jeden den. Prostory galerie na Národní třídě jsou otevřeny v sobotu 25. května do 18. hodiny.

Open Studios Brno 2024

FESTIVAL, 20 brněnských lokací, od 30. 5. do 2. 6.

Zpřístupnit současné výtvarné umění široké veřejnosti – to je cílem spolku Open Studios Art Hub, který na konci května otevírá dveře ateliérů více než 80 malířů, sochařů a dalších výtvarníků působících v Brně. „Ateliér je místem, kde můžeme zachytit atmosféru, která vzniká přirozeně při tvorbě. Každoročně sám navštěvuji desítky svých kolegů ve snaze tuto atmosféru dostatečně načerpat a pochopit tak celkový kontext a záměr uměleckého sdělení,“ říká ředitel spolku a výtvarník Václav Kočí. A doufá, že takové zážitky si odnesou i návštěvníci festivalu Open Studios Brno 2024. V rámci něho budou přístupné například ateliéry VUT Kraví Hora, DI Industrial, Cejl 76 a další prostory.