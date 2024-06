Jak to vypadá, když se spojí cyklistika a umění? Výsledkem může být i výstava. Tu s názvem Jízda je možné navštívit v Centru současného umění EPO1 v Trutnově. Galerie nabízí k vidění sochy, malby či instalace, které pocházejí od více než čtyř desítek malířů. Návštěvnost výstavy si ředitel galerie Jan Kunze zatím pochvaluje: „Jízda přiláká i ty, kteří za uměním běžně nechodí.“ Návštěvníky čeká i doprovodný program a setkání se známými sportovci.

Je spojení sportu a umění běžné?

Velmi běžné to není a výstav tohoto charakteru není mnoho. A rozhodně ne těch s cyklistickou tématikou. Podle informací kurátora výstavy, Petra Volfa, máme největší výstavu svého druhu v celé střední Evropě.

Kde se vzala myšlenka uspořádat výstavu tohoto charakteru?

Majitel galerie současného umění, Rudolf Kasper, je vášnivý cyklista a před více než rokem za námi přišel s nápadem, že bychom mohli uspořádat výstavu s cyklistickým námětem. Tak jsme si řekli, proč ne. Nápad se nám líbil už jen z toho důvodu, že sport a umění mají mnoho společného

Například?

Ať už sportujete, nebo jste umělec, musíte mít talent a určité dovednosti. Na těch musíme pracovat, abyste je mohli dále rozvíjet. Zároveň hrají velkou roli ve sportu i umění fanoušci. Sportovci, kterým fandí jejich podporovatelé, mohou dosahovat lepších výsledků. A stejně tak je tomu v umění. Pokud je divadlo či koncert plné fanoušků, mohou vystupující podat lepší výkony.

Které umělce a jaké druhy umění výstava zahrnuje?

Na výstavě jsou k vidění sochy, malby a různé instalace. Jde o díla více než čtyř desítek umělců. Jako příklad mohu jmenovat Jiřího Davida, Čestmíra Sušku, Jiřího Černického, Krištofa Kinteru, Karla Štědrého či Jakuba Špaňhela.

Je to první rok výstavy Jízda?

Ano, je to první rok výstavy a zatím ji ani v nejbližších letech neplánujeme opakovat. Když v galerii vytváříme program, snažíme se o to, aby byl co nejzajímavější a co nejpestřejší. Každý rok proto volíme jinou tématiku. Neříkám, že se ke sportu v budoucnu nevrátíme, ale v nejbližších dvou až třech letech to určitě nebude. Zároveň předpokládám, že toto téma nezpracuje v dohledné době ani žádná jiná galerie. Přeci jenom, každá chce být originální.

To znamená, že je třeba výstavu navštívit letos. Jak dlouho ještě potrvá? A jaký je zatím zájem?

Výstava začala v květnu a bude k dispozici ještě do začátku listopadu. Zájem je zatím velký, a co nejlepší, výstavu navštěvují i lidé, kteří běžně do galerií nechodí. Na komentované prohlídky nám chodí i návštěvníci v cyklistickém dresu.

K výstavě je připojen i doprovodný program zaměřený na cyklistiku. O jaké akce jde a je nutná registrace?

Jsou to akce, na kterých vystupují umělci či sportovci. V květnu jsme měli setkání s vítězem pěti etap slavné Grand Tour Jánem Svoradou, se kterým cyklisté mohli vyrazit na vyjížďku. Ve spolupráci se závodem Krakonošův cyklomaraton jsme uspořádali vyjížďku a besedu s Petrem Benčíkem. A další program je ještě před námi. Chystáme tematický víkend Tour de France s domestikem Lance Armstronga Pavlem Padrnosem, během nejž si budou moct návštěvníci prohlédnout i artefakty z Tour de France jako například dresy slavných cyklistů a cyklistické trofeje. Také budeme pořádat víkend s českým výrobcem kol Festka či Škodou, během nějž bude možné nahlédnout do auta, které jezdí jako doprovodné vozidlo na Tour de France.

Jaké další výstavy aktuálně máte?

Máme stabilní výstavu s názvem Fresh Power. Je to výstava současného českého sochařství a mapuje motivy a tendence nejmladší sochařské československé generace. Další stálou výstavou ta o historii objektu, v němž je nyní naše galerie. Dříve byla v prostoru elektrárna a je určitě zajímavé dozvědět se více.

Jak dlouho galerie vlastně funguje?

Centrum současného umění EPO1 jsme otevřeli loni v květnu, takže něco přes rok. Než galerie získala současnou podobu, probíhaly zde rozsáhlé rekonstrukce. Ty ještě stále probíhají a nyní máme zrekonstruováno zhruba sedmdesát procent. Zbylé části budeme otevírat postupně a příští rok plánujeme zprovoznit další dva výstavní prostory.

Blíží se prázdniny, jakou očekáváte návštěvnost?

Během prázdnin očekáváme větší. Přece jen jsme v sevření Krkonoš a Broumovska, což jsou turisticky oblíbené oblasti i v období prázdnin. Navíc když lidé tráví několik dnů v přírodě, rádi pak navštíví galerii. Máme i vyžití pro děti, které si mohou malovat na obří stěnu či navštívit výtvarné workshopy. A pro cyklisty máme stojany na kola, která mohou na chvíli odložit, prohlédnout si výstavu a také se občerstvit v naší dobře zásobené kavárně.