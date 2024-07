Chtěl jsem udělat ponožky v sandálech, vystihovalo by to naše češství a současně je to vtipné,“ přiznává návrhář české nástupové kolekce pro olympijské hry v Paříži Jan Černý. Doplňuje, že v módním světě nejde o nic neobvyklého, k vidění jsou i u známé značky Prada. Pro jinou cestu se nakonec rozhodl kvůli dlouhým kalhotám, vedle kterých by ponožky v sandálech nevynikly.

Před rokem si návrhář předsevzal, že nástupová kolekce bude „brutálně speciální“ a každý na ni bude mít názor. „Podařilo se splnit to, že kolekce odpovídá současným trendům ve světové módě a že v Paříži neuděláme ostudu,“ hodnotí Jan Černý po představení návrhů.

Nejvíce ohlasů vyvolal extravagantní vzor modrobílých trenčkotů. Podle autora vychází z inspirace českým umělcem Vladimírem Boudníkem, který pracoval s Rorschachovými testy a letos by slavil 100. narozeniny. „Motiv těchto skvrn je s mojí značkou spojený skoro od začátku, je to jedna z věcí, které jsou v mém rukopisu nejzásadnější. Líbí se mi, že obrazy ve skvrnách každý vnímá úplně jinak, a to mi na tom přijde krásné,“ komentuje návrhář.

Za kritikou vidí hlavně generační rozdíly, současně je ale podle něj důležité si při utváření názoru poslechnout koncept, který zamýšlel. „Názor neznamená, že bez respektu budu někam něco psát a vlastně ani nevím, jaká může být motivace,“ doplňuje Černý.

Český olympijský výbor nechal návrháři v zadání kolekce volnou ruku. Jan Černý ale přiznává, že občas mu mantinely při práci vyhovují. „Ono vás to tlačí, tu vaši hlavu, pracovat dál a dostávat se do nepříjemných momentů, do kterých třeba nemusíte jít, když může být vše po vašem. Často z toho pak vypadnou věci, které jsou ještě lepší,“ uzavírá.