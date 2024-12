Roli hraje i to, že to bylo hodně brutální a násilné, vysvětluje celosvětový úspěch seriálu Hra na oliheň (Squid Game) David Pham, influencer zabývající se korejskou kulturou. „Druhá série je 50 na 50, buď to bude wow, nebo flop.“

Hra na oliheň se stala nejsledovanějším seriálem na Netflixu nejen v Česku, ale první místa obsadila i v dalších 94 zemích a stala se globálním fenoménem. „Myslím si, že to bylo tou odlišností oproti normálnímu světu a i tím, kdy to vyšlo, v době covidu,“ vysvětluje Pham.

Korejci vnímali seriál jinak než Češi. „Brali to jinak i v souvislosti s tím násilím – to je tam zobrazováno docela běžně. My Češi na to nejsme tolik zvyklí na rozdíl od nich,“ říká Pham.

Hra na oliheň podle Phama spoustě lidí dovolila vystoupit z komfortní zóny. „Přišlo mi, že se hodně mladých lidí stydělo za to, že poslouchají třeba k-pop (hudební žánr) nebo je baví k-dramata (jihokorejské televizní seriály, které se vyznačují poutavými příběhy a výraznou estetikou). Báli se o tom mluvit, protože to lidé vnímali kontroverzně a že si o nich pak společnost bude myslet, že jsou divní,“ říká Pham.

„Díky Hře na oliheň se to konečně normalizovalo a ti lidé se už přestali stydět,“ dodává influencer. Je toho názoru, že takové vnímání korejské kultury je specifické pro Evropu celkově, ale v Česku to lze vnímat silněji.