Filmu Vlny chybělo málo a mohl se dostat mezi snímky, které budou přímo bojovat o slavného Oscara. Scénárista a režisér Jiří Mádl je ale přesto spokojený. „Oscary jsou hra, na kterou musíte přistoupit,“ tvrdí v pořadu Spotlight po své snaze ucházet se se svým snímkem o nejslavnější filmovou cenu.

Herec, režisér a scénárista Jiří Mádl dlouho se svým týmem živil naději pro nejužší nominaci. Do oscarového finále o nejlepší zahraniční film se však neprobojoval. Pro autora snímku Vlny to byla první zkušenost s americkým showbyznysem. „Překvapila nás tam spousta věcí, učíte se to vlastně za pochodu. To, že jsme zůstali těsně pod čarou, je zázrak,“ říká v rozhovoru s moderátorkou Terezou Engelovou.

Podle Mádla jsou Oscary spíše obchodní hra, na kterou musí jejich uchazeč přistoupit. Odnesl si poučení, že o svém díle musí dát tamním producentům vědět dlouho před samotným hlasováním. „Myslím, že o cenách je rozhodnuto dřív, než dochází ke skutečnému hlasování, ale pořád je to fér,“ shrnuje pocity osmatřicetiletý Mádl, který ve Spojených státech vystudoval scenáristiku.