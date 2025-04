Ve věku 65 let v Los Angeles v úterý večer zemřel americký herec Val Kilmer, hvězda filmů Batman navždy, Top Gun nebo The Doors. S odvoláním na jeho rodinu to napsala agentura AP. Kilmer trpěl zápalem plic a od roku 2014 se zotavoval z rakoviny hrtanu, kvůli které musel podstoupit dvě tracheotomie.

Průlomem v Kilmerově kariéře byla špionážní parodie Přísně tajné! z roku 1984, po níž v dalších letech následovala komedie Skutečný génius (1985) či akční snímek Top Gun (1986), ke kterému se vrátil i v jeho druhém pokračování (2022). Vrchol jeho kariéry nastal v 90. letech, kdy si zahrál po boku Kurta Russella a Billa Paxtona ve filmu Tombstone (1993) nebo s Al Pacinem a Robertem De Nirem v Nelítostném souboji (1995).

Ve filmu The Doors (1991) ztvárnil hudebníka Jima Morrisona a známou komiksovou postavu ve snímku Batman navždy (1995).

Kilmer byl v roce 1981 ve svých 17 letech přijat jako nejmladší student herectví na prestižní Juilliard School, kdy se spolupodílel na scénáři k divadelní hře Jak to všechno začalo, kde i hrál. Americký herec vydal také dvě knihy poezie a v roce 2012 byl nominován na cenu Grammy za album mluveného slova The Mark of Zorro. Svého času chodil také s americkou zpěvačkou Cher.

"Choval jsem se špatně. Choval jsem se statečně. K některým jsem se choval prapodivně. Nic z toho nepopírám a ničeho nelituji, protože jsem ztratil a našel části sebe sama, o kterých jsem nikdy nevěděl, že existují. A jsem požehnaný," řekl herec na konci autobiografického dokumentárního filmu Val z roku 2021.