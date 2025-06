Hitem tradičního hudebního festivalu je letos SmetaNový sál. Tak organizátoři pojmenovali druhé nádvoří Státního zámku Litomyšl, kde podle návrhu architekta Josefa Pleskota a scénografa Davida Baziky vznikla unikátní koncertní a divadelní platforma.

„Osobně mám pocit, že se festival díky novému sálu posunul mílovými kroky dopředu,“ říká umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle Marek Šulc. Kromě důmyslné a demontovatelné konstrukce, která respektuje historickou budovu zámku a skutečně se nedotýká žádné z jeho stěn chráněných UNESCO, získal totiž festival i novou techniku a špičkový světelný systém. To vše v kombinaci se zapuštěným orchestřištěm dává ideální podmínky i pro ty nejnáročnější produkce. „Hudebníci si pochvalují akustiku: zpěvačkám a zpěvákům se velmi dobře zpívá, hráčky a hráči orchestru se se sálem postupně sžívají a citlivě na něj reagují,“ vypočítává umělecký šéf. „A ohlasy publika? Ty jsou úžasné. Slyšíme zatím jen samou chválu – hodně nám v tom i pomáhá dobré počasí – a radujeme se z toho.“



V programu 67. ročníku festivalu figuruje takřka 50 pořadů, přičemž jeho součástí jsou i multižánrové akce, představení pro děti, Smetanova poetická Litomyšl a Smetanova výtvarná Litomyšl. „Ta je s festivalem spojená už mnoho let. Těší nás, že město a jeho galerie skvěle reagují vždy na festivalové téma – letos je to vášeň. Mně osobně se pak velmi líbí výstava v obrazárně na druhé arkádě zámku, která kombinuje obrazy z 19. století a současnou tvorbu českých umělců,“ zmiňuje Marek Šulc. A zdůrazňuje, že výraznou položkou ve festivalovém programu je letos také tanec, a to v mnoha podobách a různé provenience.

Alisa Weilersteinová Foto: Marco Borggreve

„Festivalovou dramaturgii jsme rozšířili o více jmen ze zahraničí, ať už to jsou sólisté, dirigenti, ale i orchestry.“ Umělecký šéf zve v druhé půli festivalu třeba na recitál kanadského pěvce Geralda Finleyho, který vystoupí 28. června s britskou klavíristkou Isatou Kanneh-Masonovou a společně uvedou písně světových autorů. Zážitkem bude určitě i Balet Gala, v rámci něhož se 27. a 28. června představí sólisté předních světových souborů pod vedením někdejší londýnské primabaleríny Darii Klimentové, anebo Carmen & Šárka, představení Baletu Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, jež se bude konat 29. června. K vrcholům festivalu pak budou patřit dva koncerty České filharmonie v prvních dvou červencových dnech: pod taktovkou Tomáše Netopila a s americkou violoncellistkou Alisou Weilersteinovou – posléze s francouzským klavíristou Pierrem-Laurentem Aimardem – uvede mimo jiné obě řady Dvořákových Slovanských tanců.



„Snažíme se o to, aby si na festivalu našel svůj program skoro každý. A když ne v hlavní festivalové řadě, tak třeba v zahradách,“ dodává umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle. Mimochodem, právě při zahradní talkshow bude Marek Šulc třeba 5. července zpovídat účinkující umělce, načež jeho hosty vystřídá soubor Čhavorenge. Sestavila jej Ida Kelarová, která vyhledala malé zpěváky v odloučených lokalitách a teď s nimi rozdává po světě živelnou radost z hudby.

Smetanova Litomyšl

FESTIVAL, zámek, zahrady, sály či galerie v Litomyšli, do 6. 7.