„S větším zármutkem než mohu vyjádřit pouhá slova musíme oznámit, že náš milovaný Ozzy Osbourne dnes ráno zemřel,“ uvedla v prohlášení rodina, která požádala o respekt k jejímu soukromí. O příčině zpěvákovy smrti prohlášení neinformuje. Osbourne, který se s fanoušky rozloučil velkým koncertem na počátku měsíce v Birminghamu, trpěl už několik let Parkinsonovou nemocí.

Legenda britského heavy metalu a bývalý frontman skupiny Black Sabbath Ozzy Osbourne zemřel ve věku 76 let. S odvoláním na rodinu hudebníka to uvádí britská média .

Osbourne se narodil 3. prosince 1948 v Birminghamu jako John Michael Osbourne. Hudební kariéru začal britský zpěvák na sklonku šedesátých let se svým přítelem a kytaristou Tonnym Ionnim, se kterým založil skupinu Black Sabbath. Ta se hned po vydání prvního alba v roce 1970 dostala na výsluní světové rockové scény a postupně se s hity jako Paranoid, War Pigs či Iron Man zapsala do historie rockové hudby.

V roce 1978 byl ze skupiny kvůli svým závislostem a neléčené schizofrenii vyhozen. Jeho sólový debut Blizzard Of Ozz, který vyšel v roce 1980 nastartoval jeho nečekaně úspěšnou sólovou kariéru, kterou doplňovaly koncerty s provokativními jevištními show. K přerodu jeho kariéry přispěla i dcera šéfa vydavatelské stáje Jet Records Sharon Ardenová, kterou si v červenci 1982 vzal za manželku. Sharon změnila Osbournův život, stala se jeho manažerkou a dokázala jej přimět k léčbě ze všech závislostí a psychóz.

Po léčení vydal v roce 1991 album No More Tears s hitem Mama, I'm Coming Home, a dokonce se o několik let později znovu spojil se členy Black Sabbath. Absolvovali společně turné a vydali několik alb, z nich poslední s názvem 13 vyšlo v roce 2013. Osbourne se poté znovu věnoval sólové kariéře, v červnu 2018 absolvoval poslední turné a v lednu 2020 fanouškům oznámil, že trpí Parkinsonovou nemocí a nastupuje na léčbu ve Švýcarsku. Za své poslední album Patient Number 9 získal v roce 2023 cenu Grammy v kategorii nejlepší rockové album.

S fanoušky se heavy metalový zpěvák rozloučil koncertem patého července letošního roku na stadionu Villa Park v Birminghamu, kterým ukončil kariéru. Na vyprodaném koncertě, který si nenechalo ujít na 40 tisíc lidí, zazpíval jak sólové skladby, tak písně se skupinou Black Sabbath. Několikahodinový program doplnily kapely, které podle něj ovlivnily jeho tvorbu, jako například Metallica, Pantera, Slayer, Tool nebo Guns N' Roses.