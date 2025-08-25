V Kanadě zemřela významná představitelka československého exilu, spisovatelka a spoluzakladatelka nakladatelství Sixty-Eight Publishers Zdena Salivarová. Na síti X to uvedla česká diplomatka Šárka Ponroy Vamberová z českého konzulátu v Torontu.

„V dnešních brzkých ranních hodinách v torontské nemocnici dobojovala svůj statečný boj paní Zdena Salivarová Škvorecká,“ uvedla diplomatka Vamberová. Salivarové bylo 91 let.

Do exilu v USA a později v Kanadě odešla s manželem a spisovatelem Josefem Škvoreckým v roce 1969. Salivarová v Torontu spolu s ním založila nakladatelství Sixty-Eight Publishers, které se zaměřovalo na díla autorů zakázaných tehdejším československým režimem. Nakladatelství vydalo na 230 knih doma zakázaných autorů. Vedle toho Salivarová i řadu knih napsala. V roce 1990 dostala Řád bílého lva III. stupně.

