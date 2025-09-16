Ve věku 89 let zemřel americký herec a oscarový filmový režisér Robert Redford, píše deník The New York Times. Redford se jako herec proslavil ve snímcích jako Butch Cassidy a Sundance Kid či Všichni prezidentovi muži. Za svůj režijní debut Obyčejní lidé získal Oscara. Redford zemřel ve spánku ve svém domově v americkém státě Utah, oznámila Cindi Bergerová, ředitelka publicistické firmy Rogers & Cowan PMK.
Hollywood jsem nikdy zničit nechtěl, říká v rozhovoru Robert Redford
Redford bývá označován za legendu amerického filmu. V Hollywoodu se často objevoval v hlavních rolích a zahrál si po boku hereček, jako je například Jane Fondová, Meryl Streepová či Barbra Streisandová. Z idola filmového plátna se stal významný režisér, ale také ekologický aktivista.
Robert Redford díky své hvězdné popularitě dokázal široké veřejnosti přiblížit vážná témata, jako je zármutek a politická korupce. Jeho filmové hity často Americe pomáhaly pochopit samu sebe, píše NYT. Redford sehrál i významnou roli v podpoře nezávislého filmu jako zakladatel filmového festivalu Sundance, který byl pojmenován právě podle jedné z jeho nejslavnějších rolí.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist