Filmy Paula Thomase Andersona vždycky předchází velké očekávání. Bývají oceňované kritikou a tržby v kinech obvykle překonají relativně nízké náklady. Tentokrát ovšem pětapadesátiletý režisér přichází se snímkem, jehož rozpočet 175 milionů dolarů až pětinásobně překračuje sumy, za jaké točil svá předchozí díla. Poprvé měl k dispozici absolutní hereckou megastar a filmy Leonarda DiCapria vždycky předchází velká očekávání. Snímek Jedna bitva za druhou jde právě do kin a producentská společnost Warner Bros. po období propadáků očekává, že film završí komerčně výjimečný rok.

Všechno to v dubnu spustil Minecraft film. Projekt provázený sílící nedůvěrou, jehož desetiletá historie tahanic o práva, scénář, režii i žánr by vydala na samostatnou story, přivedl do kinosálů několik generací hráčů jmenované počítačové hry. A nejen je.

