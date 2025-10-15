Nákladnou dobovou minisérii Rod Guinnessů doprovázela velká očekávání. Naplněna byla ale jen zčásti. Herecky a scenáristicky nevyrovnaná rodinná sága klade větší důraz na atmosféru než na propracovaný příběh.
Anglický scenárista Steven Knight dokázal během jedné dekády vybudovat vlastní impérium. Jeho základem není pivo a ocel jako v případě rodiny Guinnessů, ale mytizující pohled na temné kapitoly britských dějin. Po průlomových Ganzích z Birminghamu s Cillianem Murphym v roli nemilosrdného gangstera vytvořil Pluk mizerů o elitní jednotce britské armády, která v severoafrické poušti bojuje s Hitlerovými vojáky. Nejnověji Knight svou pozornost zaměřil na téma, které navenek není stejně přitažlivé jako válka gangů nebo zabíjení nacistů.
Rod Guinnessů se ale navzdory názvu netočí jen kolem vaření piva. Jde o křížence Gangů z Birminghamu a Boje o moc – na pozadí rozvoje průmyslového kapitalismu na přelomu 19. a 20. století probíhají byznysové intriky a krvavé střety mezi irskými katolíky a protestanty.
Nádherně potemnělý dobový Dublin a originální hudba
Styl je opět trochu přehnaný, až teatrální, násilí všudypřítomné. Na povrchu vše v pořádku. Málokterý seriál distribuovaný v posledních měsících Netflixem vypadal a zněl líp. Kostýmy jsou autentické, kulisy dobového Dublinu okázalé, ale ne sterilní. V tmavých interiérech téměř cítíte pach kouře a kvasnic. Nádherné šerosvitné záběry prezentují Irsko jako živoucí, zabydlený časoprostor. Napomáhá tomu i vrstevnatá zvuková stopa tvořená kromě ruchů i soundtrackem kombinujícím – jak je u Knighta zvykem – dobové a moderní nástroje.
Zatímco ale Gangy Birminghamu přes občasné díry v logice neztrácely dramatický spád, Rodu Guinnessů jejich naléhavost chybí. Byť se série rozpíná napříč dekádami, žongluje s politickými nepokoji i osobními vendetami, v jádru jde o těžkopádnou rodinnou kroniku, která lecčím připomíná pintu Guinnessu. Někteří na chuť tohoto emblematického irského pití nedají dopustit. Pro jiné je to pivo příliš těžké a tmavé, které líp vypadá, než chutná.
Rod Guinnessů si podráží nohy snahou o vyprávění dvou různých příběhů. Konflikty uvnitř mocné rodiny jsou rámovány politickými otřesy Irska v období transformace. Obě linie by se ideálně měly prolínat, aby rodina fungovala coby mikrokosmos celého národa a aby upevňování irské národní identity současně (de)formovalo vztahy uvnitř rodiny.
Namísto toho jde o dva motivy, které jen netečně stojí vedle sebe. Seriál inscenuje rodinné spory s shakespearovskou vážností, ale málokdy je smysluplně nenapojí na širší irskou historii. Politika zde slouží především jako kulisa, ne narativní nástroj. V případě dynastie, která z vnitřních irských rozporů pragmaticky těžila, se to jeví jako promarněná příležitost.
Dialogy zbytečně doslovné, herecké výkony kolísavé
Samotné rodinné konflikty ale sérii spasit nedokážou i kvůli drhnoucím dialogům. Postavy oznamují své záměry s takovou přímočarostí, že nezbývá prostor pro podtext. Každá konverzace jako kdyby byla rukou scenáristy vedena k té samé pointě: rodina je moc, moc je dědictví, dědictví je válka. Opakování myšlenek ale oslabuje jejich efekt. Snaha neustále vše vysvětlovat sérii ubírá na dynamice a epizody se zdají být delší, než ve skutečnosti jsou.
Většina členů rodinného klanu pak působí víc jako archetypy než plnohodnotné postavy. Nechybí rebelující sourozenec, poslušný dědic rodinného jmění ani vypočítavý patriarcha… Jsou tragičtí, ušlechtilí nebo zkažení, ale bez tajemství a nepředvídatelnosti vlastní antihrdinům Gangů z Birminghamu. Podobnou nevyrovnaností se vyznačují herecké výkony. Někteří herci postavám dodávají lehkost, jiní jsou prkenní. Někteří mluví s irským přízvukem, jiní bez. U seriálu tak úzce spjatého s národní identitou nejde o drobnost.
V kontextu Knightovy filmografie působí Rod Guinnessů jako neúspěšný pokus zopakovat úspěch Gangů z Birminghamu. Zpracovává podobné téma, recykluje tutéž estetiku, zapojuje anachronickou hudbu a stylizované násilí. Tentokrát ale nabízí především atmosféru – hutnou, vtahující, ale stejně pomíjivou jako pivní pěna. Stačí trochu zafoukat a nic nezbude.
Rod Guinnessů
SERIÁL, režie Mounia Akl, Tom Shankland, na Netflixu od 25. 9.
