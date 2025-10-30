Bugonia
FILM, režie Yorgos Lanthimos, v kinech od 30. 10.
Do českých kin dorazila černá komedie Bugonia, nový film oscarového režiséra Yorgose Lanthimose s Emmou Stoneovou a Jessem Plemmonsem v hlavních rolích. Michelle, úspěšná šéfka farmaceutického gigantu, se jednoho dne probudí svázaná v cizím sklepě – dva bratranci ji unesli, protože věří, že je mimozemšťankou vyslanou zničit lidstvo. V bizarní konfrontaci mezi fanatismem a korporátní arogancí začíná hra o přežití, která balancuje mezi absurditou, napětím a satirou. Lanthimos, známý svým osobitým pohledem na podivnosti lidské rasy, po filmech Chudáčci a Favoritka znovu míchá grotesku, horor i filozofickou alegorii. Bugonia je temně vtipná studie o moci, víře a strachu z neznámého, která nutí diváka přemýšlet, kdo je tu vlastně skutečně mimozemšťan a kdo už jen člověk ztracený ve vlastních představách.
Superman
FILM, režie James Gunn, HBO Max
Nejznámější komiksový hrdina, jak ho (možná) neznáte. Na HBO Max je nově k vidění film Superman, který představuje zbrusu novou kapitolu slavného superhrdiny. Režisér James Gunn, známý svým smyslem pro humor i citem pro emoce, se tentokrát zaměřuje na mladšího Clarka Kenta, který si teprve zvyká na svůj dvojí život v rolích obyčejného novináře z Metropolis a muže s nadlidskými schopnostmi. Hlavní roli ztvárnil David Corenswet. Nový Superman přináší svěží pojetí klasického příběhu, v němž nechybí akce, humor ani lidskost. Gunnův film se snaží navázat na ikonický odkaz postavy, ale zároveň ji představit v moderním kontextu.
Prague Sounds
HUDBA, Praha, 1. až 19. 11.
Festival Prague Sounds (dříve Struny podzimu) nabídne deset koncertů zaměřených na jazz, elektroniku i světovou hudbu. Zahájen bude českou premiérou mexické zpěvačky Silvany Estrada, která představí intimní sólové skladby i orchestrální aranže, a také poctou skladateli Rjúičimu Sakamotovi v podání Alva Nota a Fennesze. Návštěvníci se mohou těšit na audiovizuálně poutavé projekty a jedinečný hudební zážitek v intimních prostorách festivalových sálů. V rámci akce se představí i další výrazné osobnosti současné hudby, například pákistánská zpěvačka Arooj Aftabová, jazzová Cécile McLorin Salvantová, americké perkusní těleso Sō Percussion, experimentátor Oneohtrix Point Never nebo legendární Kurt Wagner z Lambchop. Festival vyvrcholí speciálním vystoupením kapely Champion Sound s orchestrálními aranžemi.
Vtip
DIVADLO, režie Adam Doležal, Divadlo J. K. Tyla, Plzeň, 4. a 15. 11.
Vtip americké dramatičky Margaret Edsonové, držitelky Pulitzerovy ceny, je silný a zároveň jemně ironický příběh. Sleduje profesorku literatury Vivian Bearingovou, která musí čelit nejen vážné nemoci a experimentální léčbě, ale i vlastní minulosti. Vtip, s nímž autorka nakládá v názvu i obsahu, se stává prostředkem k přijetí lidské křehkosti a absurdity života. Režisér Adam Doležal inscenuje Edsonové hru v rámci dramaturgické linie zaměřené na současnou světovou dramatiku, která otevírá zásadní etická i existenciální témata. V hlavní roli se představí Apolena Veldová, doplněná Miloslavem Krejsou, Liborem Stachem a dalšími. Vtip nabízí divákům dojemnou i osvobozující podívanou o odvaze, humoru a potřebě zůstat člověkem i tváří v tvář nevyhnutelnému.
Josef Šíma – Mezisvěty
VÝSTAVA, Západočeská galerie v Plzni, do 1. 3. 2026
Plzeň ještě jednou… V Západočeské galerii se téměř po šedesáti letech znovu představuje Josef Šíma, jedna z nejvýraznějších osobností českého moderního umění. Výstava s názvem Mezisvěty sleduje proměny jeho tvorby od návrhů vitráží ze 60. let až po rané pařížské období, kdy se Šíma pohyboval mezi avantgardními směry, literaturou a filozofií. Ukazuje ho jako umělce, který nikdy nepatřil k jedné škole – jeho práce přirozeně spojují experiment s tradicí, poezii s výtvarnou formou a svět konkrétního s univerzálním. Expozici doplňuje výběr děl Šímových současníků, například Jindřicha Štyrského, Jana Zrzavého, Františka Kupky či Maxe Ernsta, a odhaluje souvislosti mezi českým a evropským uměním první poloviny 20. století. Výstava vznikla v mezinárodní spolupráci odborníků z českých i zahraničních institucí a nabízí komplexní pohled na malířovo dílo jako na jedinečný prostor mezi světy, kde se potkává obraz, slovo a myšlenka.
