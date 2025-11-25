V pondělí zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová, oznámila v úterý na Facebooku Herecká asociace. Bylo jí 78 let. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku z filmové pohádky nebo jako Janičku z filmu Utrpení mladého Boháčka. Za své působení v dabingu získala v roce 2021 Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství.
„S hlubokým zármutkem jménem rodiny oznamujeme, že nás včera 24. listopadu 2025 navždy opustila významná filmová a divadelní herečka a dabérka Jorga Kotrbová,“ uvedla Herecká asociace. Připomněla, že Kotrbová působila v pražském Realistickém divadle (dnešní Švandovo divadlo) na Smíchově a v Divadle Na zábradlí.
„Paní Jorgu Kotrbovou jsem v Divadle Na zábradlí zažil jen jako divák, dávno před tím, než jsem do Divadla Na zábradlí nastoupil. Vždy jsem si ji vážil jako velmi zajímavé, osobité, výrazné divadelní a filmové herečky a také dabérky. Její památku samozřejmě v našem divadle uctíme, vyvěsíme smuteční prapor, připomeneme její působení textem na webu a sociálních sítích,“ sdělil ČTK ředitel Divadla Na zábradlí Petr Štědroň.
Herečka s nezvyklým severským křestním jménem vynikla ve filmových a televizních rolích jako prototyp současných, emancipovaných, často sobeckých a arogantních dívek a mladých žen, atraktivních, žádoucích, ale často nevěrných a povrchních.
„Mnoho diváků si ji dodnes pamatuje z pohádky Zlatovláska nebo z její první velké role ve filmu Trápení,“ napsala asociace.
„Hluboce se mě dotkla zpráva o skonu Jorgy Kotrbové. Proto bych ráda vyjádřila celé rodině, všem blízkým a všem přátelům upřímnou soustrast v tak těžké chvíli. Vás smutek je i mým smutkem v tak těžké chvíli,“ sdělila ČTK Jitka Molavcová, která za Kotrbovou nazpívala písničky do televizní pohádky z roku 1973 Zlatovláska. Kotrbová v příběhu režisérky Vlasty Janečkové ztvárnila roli této princezny.
Filmovat začala už ve 14 letech, kdy plachou školačku obsadil režisér Karel Kachyňa do hlavní role lyrického příběhu o dívce osamocené ve společnosti vrstevníků, která se spřátelí s divokým koněm. Kachyňův šestý smysl pro nadějné talenty nezklamal a mladičká Jorga se rázem stala hvězdou, protože se své úlohy zhostila s mimořádným citem. A na základě této role jí nabídli ve vinohradském divadle záskok za těhotnou členku souboru v Millerově Honu na čarodějnice.
V 80. letech se pomalu od filmu odkláněla, více se realizovala na jevišti a renomé získala také jako skvělá dabérka. Propůjčila například hlas majorce Margaret „Šťabajzně“ Houlihanové v seriálu M.A.S.H. V 90. letech hrála třeba v komedii Zdeňka Tyce UŽ.
V rozhlase debutovala v roce 1967 v roli princezny Ščerbacké v inscenaci Jaromíra Pleskota Anna Kareninová. Seznam rolí Kotrbové v Českém rozhlase čítá několik desítek rolí. Obsazovali si ji režiséři několika generací – Jan Bergr, Josef Červinka, Jiří Horčička, Alena Adamcová. Jednou z posledních spoluprací s Českým rozhlasem byla její role Erýnie v seriálu Xaver, kam ji v roce 2015 obsadil režisér Petr Mančal.
„Loučíme se s kolegyní, která zanechala stopu v české kultuře i v paměti diváků. Děkujeme za práci, kterou obohatila naši hereckou komunitu. Upřímnou soustrast rodině a blízkým,“ dodala Herecká asociace.
