Portrét židovské dívky Elisabeth Ledererové byl vždy spojen s bohatstvím. Gustav Klimt ho dokončil v roce 1916, dva roky poté, co přijal zakázku. Nyní se stal nejdražším dílem historie moderního umění a druhým nejdražším obrazem všech dob prodaným v aukci. Nový majitel jej v newyorské Sotheby’s vydražil za 236,4 milionu dolarů (5,3 miliardy korun). Jak se sluší na podobiznu dívky oblečené do drahé orientální róby. Luxus tu ovšem nekřičí tak okázale jako z děl autorova „zlatého“ období – s ohledem na válečnou dobu i kvůli záměru vystihnout pozadím a ornamenty i duchovní hojnost.
Rodiče portrétované ženy August a Serena Ledererovi byli první generací jedné z nejbohatších vídeňských židovských rodin. Otec se narodil v České Lípě majiteli mladoboleslavské továrny na lihoviny. Sám pak v Brně podnikal ve strojírenství. Pár měl svatbu v rodišti nevěsty Budapešti a usadil se v hlavním městě monarchie. Novomanžel převzal ve věnu likérku v Györu a brzy z ní udělal prosperující podnik. Ve stejném městě vybudoval další strojírnu a zanedlouho převzal celý rodinný byznys.
Co se dočtete dál
- Jak slavný Klimtův obraz měnil majitele.
- Jaký byl osud mladé ženy z obrazu.
- Co se stalo za války s dalšími Klimtovými plátny.
