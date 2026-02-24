Na podporu Ukrajiny bránící se už čtvrtým rokem ruské agresi vznikla nová píseň pojmenovaná Za těmi horami. Stojí za ní česko-ukrajinský sbor Sonjašnyk a zaštítila ji iniciativa Dárek pro Putina.
Píseň doprovází videoklip, ve kterém si zahrály ukrajinské ženy žijící v Česku. „Chtěli jsme pár těch osudů ukázat, a proto vznikl tenhle klip. Je plný skutečných žen a jejich příběhů. Je to taky vzkaz všem, kteří si myslí, že utéci do cizí země před válkou je kdovíjaká výhra…“ stojí na facebookových stránkách iniciativy Dárek pro Putina.
„Pro nás to znamená, že my jsme daleko od domova a tam jsou kluci, muži, někoho tatínci, dědečkové, kteří prožívají ten život jinak než my,“ řekla k písni ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice jedna z aktérek videoklipu Olena.
Motiv písně pochází nejspíš přímo z ukrajinské fronty z úst vojáka, jenž tak chtěl uctít padlého kamaráda. Verzi pro Sonjašnyk vytvořil na přání vojáků písničkář Pavel Helan, se kterým sbor dlouhodobě spolupracuje.
Sonjašnyk (v překladu Slunečnice) vznikl ve východočeské Litomyšli v září 2022. Tvoří ho ukrajinské ženy, jejichž manželé nebo jiní příbuzní bojují na frontě. Soubor zahrnuje též smyčcové kvarteto a už zmíněného Pavla Helana a funguje za pomoci lidí z místního sboru Církve bratrské.
