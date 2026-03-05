Jak se dostat z Belfastu do nebe
SERIÁL, režie Michael Lennox, George Kane, Rachna Suri, na Netflixu
Osmidílný irský seriál v sobě nese prvky dramatické komedie i mysteriózního thrilleru. Sleduje tři celoživotní kamarádky, které se po oznámení o smrti dávné přítelkyně znovu setkávají a vydávají se na cestu za objasněním jejího úmrtí i vlastní společné minulosti. Seriál kombinuje černý humor s detektivní linkou a stojí především na hereckých výkonech Roísín Gallagherové, Sinéad Keenanové a Caoilfhionn Dunneové. Kdo toužil po další sérii Holek z Derry, ten zde rozhodně nešlápne vedle.
Nevěsta!
FILM, režie Maggie Gyllenhaalová, v kinech od 5. 3.
Do českých kin vstoupil film Nevěsta!, nová reinterpretace motivů z románu Frankenstein od Mary Shelleyové. Režie se ujala Maggie Gyllenhaalová, která příběh zasadila do Chicaga 30. let a pojala jej jako temnou romantickou podívanou s prvky hororu. V hlavních rolích se představují Christian Bale jako osamělé monstrum hledající společnici a Jessie Buckleyová jako oživená žena, která se odmítá podřídit představám svého stvořitele. Snímek kombinuje dobovou stylizaci s temnou atmosférou a rozvíjí motivy identity, moci a svobody v rámci moderní verze klasického příběhu.
Thundercat
HUDBA, Roxy, Praha, 10. 3.
Je to mimozemšťan, nebo jen proklatě dobrý muzikant? Do Prahy míří americký hudebník Thundercat, dvojnásobný držitel ceny Grammy. Baskytarista a zpěvák je známý svým nadžánrovým přístupem, v němž propojuje funk, soul, hip hop i jazz. Baskytara v jeho podání často přebírá roli hlavního melodického nástroje a určuje směr skladby. Thundercat spolupracoval s řadou výrazných osobností současné hudby a na albu It Is What It Is hostovali například Ty Dolla $ign či Childish Gambino.
Blackout
DIVADLO, Sál Peškovka, Praha, od 7. 3.
Co si počneme bez elektřiny? Soubor Ductus Deferens uvádí novou inscenaci, kterou připravil Eliáš Gaydečka s kolektivem. Výpadek elektrické energie v metropoli se stává výchozím bodem pro sled paralelních příběhů rodiny, nemocnice, partnerské dvojice, lidí na okraji i představitelů politické moci. Inscenace pracuje s groteskní nadsázkou a černým humorem, nikoli s efektem katastrofického spektáklu. Zaměřuje se na proměnu mezilidských vztahů v krizové situaci, kdy se bezpečí může rychle proměnit v kontrolu a solidarita v násilí. Blackout navazuje na dlouhodobou divadelně-edukační činnost souboru a otevírá otázku, jak by společnost reagovala na reálnou hrozbu rozsáhlého výpadku energií. Řád skončil, tma začíná – a s ní mizí vše, co jsme považovali za samozřejmé...
Tereza Jobová – Undercurrents
VÝSTAVA, Galerie Jednota, Plzeň, do 30. 3.
Surrealistický horor objektivem fotoaparátu. Tereza Jobová se ve své tvorbě pohybuje mezi aranžovanou fotografií, malbou, koláží a poezií. Absolvovala Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde nyní pokračuje v doktorském studiu v oboru Vizuální komunikace, a je členkou spolku Sisters in Photography. Její práce byly v minulosti představeny na samostatných i skupinových výstavách v Česku i zahraničí. V Plzni představuje fotografickou sérii Undercurrents, která se zaměřuje na téma skrytých a nevědomých sil vstupujících do každodenní reality. Cyklus pracuje s napětím mezi kontrolou a chaosem nebo vědomím a nevědomím.
