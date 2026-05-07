Bouřlivé výšiny
FILM, režie Emerald Fennellová, na HBO Max
Nestárnoucí příběh z pera Emily Brontëové o lásce, jež vzdorovala všem pravidlům, režisérka Emerald Fennellová pojala po svém. Do role Heathcliffa obsadila Jacoba Elordiho, zatímco Catherine ztvárňuje Margot Robbie. Vášeň, která mezi nimi v nehostinné krajině yorkshirských vřesovišť vzplane navzdory osudu, stojí v centru vyprávění o silném, ale destruktivním vztahu. To vše zahaleno do ohromujících kostýmů a okořeněno tělesností. Film navazuje na knižní předlohu, zároveň se ale snaží její příběh číst novou optikou: jako studii posedlosti, traumatu a společenských bariér. Fennellová zdůrazňuje temnější, až gotickou atmosféru a nechává vyniknout emocím, takže je novinka místo klasické romance spíše působivou psychologickou studií.
Kasparov vs. Deep Blue
DIVADLO, Divadlo NoD, Praha, scénář a režie Janek Lesák
Do divadla na strhující dokument? I to je možné. Co třeba na šachovou partii Garryho Kasparova? Zápas tohoto mistra královské hry proti superpočítači Deep Blue z roku 1997 je označovaný za symbolický duel lidské intuice a strojové výpočetní síly. Právě tato situace se zde stává výchozím bodem pro scénickou úvahu o limitech lidského myšlení i o povaze umělé inteligence. Inscenace tematizuje otázku, jak čelit protivníkovi, který nezná pochybnosti ani emoce. Autorský projekt režiséra Janka Lesáka kombinuje dokumentární divadlo s technologickými prvky a nadsázkou. Na jevišti se vedle herce Lukáše Černocha objevuje i robotický pes Unitree Go2 Air. Výsledkem je originální a dynamická podívaná.
Hokum
FILM, režie Damian McCarthy, v kinech od 7. 5.
Po smrti svých rodičů se spisovatel Ohm Bauman uchýlí do odlehlého hostince na irském venkově, aby se tam vyrovnal s minulostí a v tichu rozptýlil jejich popel. Klid ho ale rozhodně nečeká. Místo toho se dozvídá znepokojivé příběhy o čarodějnici, která údajně obývá svatební apartmá – pokoj, do kterého se nevstupuje. Začnou ho pronásledovat noční vize, je svědkem nevysvětlitelných jevů a náhlého zmizení, což ho vtáhne do světa temné legendy, která je mnohem skutečnější, než si myslí. Atmosférická irská noční můra režiséra Damiana McCarthyho s dobře zvolenou hudbou, tím správným nasvícením a znepokojující kamerou. Hlavní roli si v hororu Hokum zahrál Adam Scott, známý například ze seriálu Sedmilhářky.
Šimon Vahala – Na frekvenci motýlích křídel
VÝSTAVA, Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí, do 3. 6.
Výstava představuje aktuální tvorbu absolventa pražské AVU Šimona Vahaly, jehož práce jsou zastoupeny v Národní galerii v Praze i v soukromých sbírkách v USA, Švýcarsku či Japonsku. Autor se ve svých obrazech obrací k nenápadným motivům každodennosti, které zachycuje s mimořádnou citlivostí a důrazem na přítomný okamžik. Charakteristickým prvkem Vahalovy tvorby je ticho. Nikoliv však jako prázdnota, ale jako prostor pro soustředěné vnímání. Obrazy nepopisují, spíše naznačují a otevírají divákovi možnost zastavit se a naladit na jemné, často přehlížené detaily reality.
Anamanaguchi
HUDBA, klub Subzero, Praha, 11. 5.
Americká kapela Anamanaguchi se vrací do Evropy a přiváží s sebou skvělou náladu. Formace, která si vybudovala jméno originálním propojením chiptune estetiky, rocku a elektroniky, zde představí své aktuální album Anyway (2025). Novinka znamená posun k syrovějšímu, kytarovějšímu projevu a otevírá další kapitolu jejich tvorby, tentokrát blížící se alternativnímu rocku. Anamanaguchi přitom zůstávají věrní své experimentální povaze od programování hudby do herních kazet až po projekty na pomezí hudby a technologií, včetně spolupráce s virtuální japonskou ikonou, zpěvačkou Hatsune Miku vyvinutou společností Crypton Future Media v roce 2007.
