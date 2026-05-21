Berlín a Dáma s hranostajem
SERIÁL, režie Albert Pintó, na Netflixu
Charismatický zloděj Berlín a jeho šikovná parta dobrosrdečných ničemů se vracejí na scénu. Spin-off ze světa krimi seriálu Papírový dům navazuje na tři roky starou první řadu seriálu Berlín. Děj se tentokrát přesouvá do prosluněné Sevilly, kde Berlín dostane od místního šlechtice zakázku na krádež cenného obrazu Leonarda da Vinciho. Jenže když okradete zloděje, nejste přece zloděj, rozhodne se Berlín a rozehraje napínavou hru plnou napětí a adrenalinu. V hlavní roli se vrací Pedro Alonso, kterému sekundují známé tváře z první řady, včetně Michelle Jennerové, Tristána Ulloy, Begoñi Vargasové nebo Julia Peñi Fernándeze. Kde byl Papírový dům napínavé a často drásavé drama, tam je Berlín odlehčená krimi s melodramatickými vsuvkami.
Mandalorian a Grogu
FILM, režie Jon Favreau, v kinech od 21. 5.
Mandalorian, úspěšný seriál ze světa Star Wars, vlil sáze novou krev do žil a získal si miliony fanoušků po celém světě. Celovečerní snímek Mandalorian a Grogu nyní navazuje na příběh osamělého lovce odměn Dina Djarina, kterého znovu ztvární Pedro Pascal, i jeho malého společníka Grogua. Děj se odehrává po pádu Impéria, v období, kdy se galaxie pokouší znovu nastolit řád, zatímco zbytky starých sil dál představují pro galaxii obrovskou hrozbu. Režie se ujal Jon Favreau, jeden z hlavních tvůrců moderní televizní éry Star Wars, na produkci se podílí také Dave Filoni. Tvůrci chtějí dle svých slov zachovat styl seriálu, ale zároveň nabídnout výrazně velkolepější filmový rozměr plný efektů.
John 5
HUDBA, Rock Café, Praha, 27. 5.
Americký kytarista John 5 patří už řadu let k nejvýraznějším osobnostem tzv. tvrdé hudby. Hudebník, který spolupracoval s ikonami jako Rob Zombie nebo Marilyn Manson, se přijíždí představit i pražskému publiku. Se svou kapelou The Creatures nabídne koncert, jenž propojí metalovou energii s mimořádnou technickou virtuozitou. John 5 rád míchá tvrdou muziku s poměrně nečekanými hudebními žánry, a tak večer v Rock Café slibuje intenzivní a originální zážitek.
Pan Biedermann a žháři
DIVADLO, režie Jan Doležel, HaDivadlo, Brno, mj. 24. a 25. 5.
Už jste si někdy položili otázku, jak snadno se může pohodlí a touha po klidu proměnit v nebezpečnou slepotu vůči okolnímu světu? Satira švýcarského dramatika Maxe Frische sleduje obchodníka Biedermanna, který do svého domu postupně vpouští podivné návštěvníky, přestože město sužují záhadné požáry. Z banálních groteskních situací se postupně rodí znepokojivá hra o strachu, konformismu a neschopnosti rozpoznat hrozbu ve chvíli, kdy už stojí přímo před námi. Frisch napsal svou slavnou hru pod dojmem událostí roku 1948 v Československu, její téma ale působí až palčivě současným dojmem i dnes. V hlavních rolích se představují herci Jiří Miroslav Valůšek a Šimona Horynová.
Andrej Dúbravský – The Rest Interval
VÝSTAVA, Galerie Villa Pellé, Praha, do 21. 6.
Slovenský malíř Andrej Dúbravský patří k výrazným osobnostem současné figurativní malby. V rámci nového výstavního projektu ve Ville Pellé vystavuje svá díla s motivy lidského těla, přírody i zvířecích organismů a otevírá témata identity, fyzické zranitelnosti nebo vztahu člověka k okolnímu světu. Autorův expresivní rukopis stojí na energické práci s barvou a silné emocionalitě obrazů, které zachycují moment mezi vitalitou a vyčerpáním. Postavy zobrazené v pohybu, pádu či okamžiku proměny působí současně jako zranitelné i odolné.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist