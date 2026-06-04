Hvězdné městečko
SERIÁL, režie Nick Murphy, na Apple TV
Působivé seriálové drama Hvězdné městečko vzniklo jako protipól úspěšného seriálu For All Mankind, přičemž nyní se pozornost upíná k druhé straně železné opony, Sovětskému svazu. V centru alternativní reality je totalitní stát, který ovládl veškeré aspekty vesmírných závodů. Výsledkem je napínavé drama plné intrik. V uzavřeném světě sovětského kosmického programu totiž může být nebezpečněji na Zemi než na oběžné dráze. Seriál sází nejen na atraktivní retrofuturistickou atmosféru, ale také na silné herecké obsazení. V hlavních rolích se objevují Rhys Ifans, Anna Maxwell Martinová, Agnes O’Caseyová nebo Alice Englertová.
AMOOSED: losí odysea
DOKUMENTÁRNÍ FILM, režie Hana Nováková, v kinech od 4. 6.
Tento dokumentární film uchvátil publikum na festivalu v Jihlavě a nyní se přesouvá do českých kin. Snímek režisérky a etnoložky Hany Novákové zve diváky na neobvyklou cestu za jedním z nejmystičtějších zvířat severní polokoule. Osobní fascinace losem se zde proměňuje v několikaleté pátrání, které vede od českých lesů přes odlehlá místa Ruska až do komunity původních obyvatel Kanady. Místo klasického přírodopisného dokumentu nabízí AMOOSED poetickou a hloubavou filmovou esej o vztahu člověka a přírody, v níž hraje los nezastupitelnou roli.
Festival Kamenice 2026
HUDBA, Česká Kamenice, 4. až 6. 6.
Propojení přírody, architektury historického města a hudby dává festivalu osobitou atmosféru, která se výrazně liší od velkých komerčních akcí. Dramaturgie dlouhodobě sází na objevování nových jmen i zajímavých projektů napříč žánry a vytváří prostor pro setkávání různorodého publika. Festival se odehrává již od čtvrtka, ale to hlavní si pořadatelé přichystali na pátek a sobotu. Na pódiu se publiku představí například formace Gufrau (cena Anděl za píseň roku), český alternativní rap-metalový producent a raper Redzed, kapela Tata Bojs, skupina Zrní nebo slovenský popový úkaz Billy Barman.
Můj malý vůdce
DIVADLO, režie Tomáš Ráliš, Městská divadla pražská – Rokoko, Praha, 11. a 23. 6.
Příběh oscarového filmu Králíček Jojo na divadelních prknech. Inscenace Můj malý vůdce přináší na jeviště silný příběh dospívání v době, kdy se ideologie stává součástí každodenního života. Hlavním hrdinou je chlapec Johannes (Jiří Chadraba), který nachází smysl života, přátele i pocit sounáležitosti v řadách Hitlerjugend. Nadšení pro nově nastolený řád však postupně naráží na realitu války a na zjištění, že svět kolem něj je mnohem složitější, než si vůbec dokázal představit. Jevištní adaptace románu Nebe v kleci, jenž inspiroval právě i snímek Králíček Jojo, kombinuje intimní rodinné drama s mrazivou výpovědí o manipulaci, fanatismu a ztrátě dětské nevinnosti.
Ana Núñez Rodríguez – Cooking Potato Stories
VÝSTAVA, Dům umění České Budějovice, do 26. 7.
Obyčejná brambora jako nesmírně komplexní umělecký objekt? Může být! Výstava představuje tvorbu španělsko-kolumbijské fotografky a vizuální umělkyně Any Núñez Rodríguezové, která na piedestal staví právě bramboru. Prostřednictvím fotografií, osobních příběhů i historických souvislostí sleduje cestu této plodiny z Latinské Ameriky do Evropy a ukazuje, jak může zdánlivě všední předmět odkrývat hluboká témata. Autorka propojuje dokumentární přístup s uměleckou imaginací a vytváří pestrou mozaiku příběhů, receptů, vzpomínek i úvah o vztahu mezi lokálním a globálním světem.
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