Mexiko 1986
FILM, režie Gabriel Ripstein, na Netflixu
S letošním mistrovstvím světa ve fotbale je podle Netflixu čas připomenout si i další tematické dobrodružství, které se na stejném místě odehrálo přesně před čtyřiceti lety. Filmová novinka však nesleduje ani tak dění na trávníku, jako spíš zákulisní politické hry, vyjednávání a riskantní rozhodnutí, která vedla k tomu, že se Mexiko nakonec stalo hostitelem mistrovství světa. V centru dění stojí úředník Martín de la Torre, muž ochotný posouvat hranice pravidel i vlastní morálky, jen aby Mexiku dopřál místo na výsluní. Hlavní roli hraje mexická hvězda Diego Luna, známý například ze seriálu Andor nebo filmu Rogue One: Star Wars Story. Po jeho boku se objevují také Karla Souzová, Daniel Giménez Cacho či Álvaro Guerrero.
Michal Pavlíček: Rocker verze 7.0
FILM, režie Michael Baumbruck, v kinech od 18. 6.
Tak trochu jiný filmový dokument o hudebníkovi Michalu Pavlíčkovi, který Česká televize odvysílala letos v únoru a nyní vstoupí do českých kin. Místo běžného životopisného portrétu v něm režisér Michal Baumbruck přináší ojedinělý vhled do situace rockové hvězdy a skladatele, kterému se blíží sedmdesátka. Co tohoto úspěšného umělce nabíjí, nebo naopak omezuje? Čím momentálně žije a jsou inspirace a touha tvořit nevyčerpatelné? Kamera hlavního protagonistu zachycuje na sérii koncertů krátce poté, co se vypořádal s operací, a znovu se staví na pódium. Sledujeme, kolik úsilí to stojí, aby svému publiku po celé republice předvedl Pavlíčka, kterého znají. V dalších linkách pak divák zblízka nahlíží do procesu vzniku hudby pro divadelní představení či pro seriál České televize Oktopus nebo je svědkem nahrávání dalšího Pavlíčkova sólového alba.
P.O.D.
HUDBA, Lucerna Music Bar – Praha (16. 6.), Fléda – Brno (17. 6.)
Alternativně metalová formace z amerického San Diega si během více než třiceti let na scéně vybudovala jedinečnou pozici díky originálnímu propojení hard rocku, nu metalu, hip hopu i reggae. Její hudba oslovila miliony fanoušků po celém světě a skladby jako Alive, Youth of the Nation nebo Boom dodnes patří k nejvýraznějším hitům přelomu tisíciletí. Čtveřice vedená charismatickým zpěvákem Sonnym Sandovalem si i po letech zachovává energii, která ji proslavila, a na koncertech kombinuje osvědčené klasiky s novější tvorbou.
Konec jara
DIVADLO, režie Petr Erbes a Boris Jedinák, Divadlo Na zábradlí, mj. 16. 6.
Dokumentární inscenace Konec jara připomíná dramatická jednání československé a sovětské delegace v Čierné nad Tisou, která proběhla jen několik dní před invazí vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Režiséři Petr Erbes a Boris Jedinák vycházejí z autentických záznamů schůzek a vytvářejí napínavé politické drama. V inscenaci se představí například David Petrželka jako Alexander Dubček, Jiří Vyorálek v roli Vasila Biľaka nebo Michal Bednář jako František Kriegel. Konec jara nabízí silný pohled na okamžik, který významně ovlivnil moderní československé dějiny.
Lucie Hošková – Fire of the Mind
VÝSTAV, (A)void Gallery, Praha, do 17. 6.
Výstava Fire of the Mind představuje tvorbu Lucie Hoškové jako intenzivní průzkum hranic mezi tělesností, spiritualitou a proměnou. Autorka ve svých dílech propojuje motivy mystiky, náboženských vizí i lidské zranitelnosti a vytváří znepokojivý svět, v němž se krása rodí z nedokonalosti a rozkladu. Pracuje s opotřebovanými materiály, které získávají v umění nový význam. Používá vodou ředitelné barvy, maluje kávou, hlínou a přírodními pigmenty. Inspiraci umělkyně nachází v mystických tradicích, umění i hudbě, přičemž její práce kladou důraz na fyzický prožitek a emocionální intenzitu. Výstava nabízí silný vizuální zážitek a zamyšlení nad křehkostí existence.
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