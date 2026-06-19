Duran Duran
HUDBA, O2 arena, Praha, 24. 6.
Autoři nesmrtelných hitů jako Ordinary World nebo Hungry Like the Wolf se po čtrnácti letech vracejí do Česka. Kapela, která definovala podobu popu a new wave osmdesátých let, vystoupí v pražské O2 areně. Skupina kolem Simona Le Bona, Nicka Rhodese, Johna Taylora a Rogera Taylora prodala přes sto milionů nahrávek a její vliv dalece přesahuje hudbu. Duran Duran od počátku propojovali chytlavé melodie s výraznou vizuální estetikou a stali se jedním ze symbolů moderní popkultury. Aktuální koncert nabídne průřez bohatou kariérou kapely a dokáže, že ještě nepatří do starého železa.
Jen přes tvou mrtvolu
FILM, režie Jorma Taccone, na Amazon Prime
Někdy to to prostě chce oddechovou zábavu bez hlubší myšlenky. Přesně tuhle mezeru by mohla vyplnit novinka Jen přes tvou mrtvolu. Na první pohled jde o příběh páru, který se snaží zachránit skomírající vztah romantickým víkendem v odlehlé chatě. Jenže brzy vyjde najevo, že oba manželé mají zcela jiné plány. Každý z nich přijel s úmyslem toho druhého zabít. Když se jejich pečlivě připravené intriky začnou hroutit a do hry vstoupí další nebezpeční hráči, promění se víkend v zběsilý souboj o přežití. Hlavní role ztvárnili Samara Weavingová a Jason Segel, kterého diváci mohou znát jako Marshalla z oblíbeného seriálu Jak jsem poznal vaši matku. Film nejspíš žádné ceny neposbírá, ale o zábavný večer u televize se postará zcela určitě.
Co je ti, holka?
FILM, režie Urška Djukić, v kinech od 18. 6.
Slovinská režisérka a scenáristka Urška Djukić ve svém prvním celovečerním filmu citlivě zachycuje období dospívání, kdy se začínají střetávat náboženské hodnoty s vlastní identitou a očekáváním okolí. Hlavní hrdinkou je šestnáctiletá Lucia, která během letního pobytu s katolickým pěveckým sborem v italském klášteře prožívá první zakázanou lásku. V hlavní roli se představuje mladá slovinská herečka Jara Sofija Ostanová, která svým civilním a autentickým výkonem oslovila filmové kritiky po celém světě. Snímek si získal pozornost na mezinárodních festivalech díky své působivé vizuální stránce, práci s přírodními motivy i neobvyklému propojení křesťanské symboliky se syrovou intimitou dospívání.
Netopýr
DIVADLO, Janáčkovo divadlo, Brno, nejbližší reprízy 21. 6. (27. 6. pak na festivalu Smetanova Litomyšl)
Co raději – chladnou vězeňskou celu, nebo honosný ples? Gabriel Eisenstein má jasno! Opereta Netopýr patří už více než sto let k vrcholům vídeňského hudebního divadla a ani dnes neztrácí nic ze svého šarmu. Nová inscenace v Janáčkově divadle připomíná nadčasovost slavného díla Johanna Strausse mladšího. Diváci se mohou těšit na svižnou komedii plnou převleků, záměn identit a manželských lží. Příběh sleduje již zmíněného Eisensteina (alternují Aleš Briscein a Richard Samek), jenž se místo nástupu do vězení vydá inkognito na okázalý ples prince Orlofského. Zatímco se snaží užít si večer plný zábavy, doma se rozjíždí další zápletka, která jeho pečlivě budované alibi rychle ohrozí.
Anna Zemánková – Plody s chutí bramborových šišek
VÝSTAVA, Gočárova galerie v Automatických mlýnech, Pardubice, 21. 6. – 28. 9.
Anna Zemánková je jednou z nejvýraznějších českých umělkyň 20. století. Nová monografická výstava představuje její dílo v širších souvislostech a nabízí pohled, který překračuje tradiční zařazení autorky do oblasti art brut. Návštěvníci mohou sledovat vývoj jejího osobitého výtvarného jazyka od raných kreseb inspirovaných přírodními tvary až po pozdní práce, v nichž se organické motivy proměňují v bohatě ornamentální útvary. Expozice ukazuje také mimořádnou šíři technik, s nimiž Zemánková pracovala. Vedle kreseb a koláží představuje díla kombinující malbu s výšivkou, korálky či textilními aplikacemi.
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