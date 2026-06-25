Lordi
DIVADLO, autoři Oscar Wilde a Robbie Ross, pražské Švandovo divadlo – amfiteátr Kraví hora v Brně, 27. a 28. 6.
Léty prověřená klasika Švandova divadla na zájezdu v Brně. Příběh Lordů sleduje trojici aristokratů, kteří si z milostných dobrodružství udělali společenskou hru, v níž své úspěchy i nezdary hodnotí pomocí bodového systému. Zdánlivě nevinná zábava se však začne komplikovat ve chvíli, kdy jeden z lordů poruší zavedená pravidla. V hlavních rolích se představují Martin Hofmann, Filip Rajmont a Peter Serge Butko, který je zároveň režisérem inscenace. Herci se rozhodli ponechat hru ve slovenském jazyce, jehož lehkost a jazyková hravost podle nich dokonale podtrhují duchaplný humor i atmosféru této netradiční divadelní rarity.
Najdu si tě
SERIÁL, na Netflixu
Thriller v té nejsurovější podobě podle knihy oceňovaného spisovatele Harlana Cobena. Hlavním hrdinou je David Burroughs, muž odsouzený za vraždu vlastního syna. Když se po letech objeví důkaz naznačující, že chlapec možná stále žije, rozhodne se riskovat vše a uprchnout z vězení, aby odhalil pravdu. V hlavní roli se představuje Sam Worthington, známý především z filmové série Avatar, jeho partnerku při pátrání ztvárnila Britt Lowerová, kterou diváci znají ze seriálového hitu Odloučení. Za seriálem stojí scenárista a showrunner Robert Hull (seriály Gotham nebo Bylo, nebylo), zatímco samotný spisovatel Coben se podílel jako výkonný producent.
Bezhlavý jezdec
VÝSTAVA, GHMP Zvon, Praha, do 11. 10.
Pod názvem Bezhlavý jezdec se skrývá umělecké uskupení založené v roce 1996. Josef Bolf, Ján Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk se dali dohromady ještě během studií na Akademii výtvarných umění, kde patřili k nejzajímavějším uměleckým uskupením své generace. V prostředí proměňující se porevoluční společnosti reagovali na tehdejší atmosféru svobodného hledání i nejistoty a vytvářeli díla inspirovaná literaturou, sci-fi, neoavantgardou i principy nezávislé kultury. Rozsáhlá retrospektiva představuje vedle známých prací také rekonstruované projekty a díla, která byla dlouhá léta mimo pozornost veřejnosti. Návštěvníci mohou sledovat, jak se v tvorbě jednotlivých autorů prolínaly motivy mediální reality, fragmentárního vyprávění, hry, ironie i existenciálních otázek. Pokud vám imponovaly devadesátky, na výstavě budete jako doma.
Leviticus
FILM, režie Adrian Chiarella, v kinech od 25. 6.
Když se city promění v hrůzu. Australský horor Leviticus patří k výrazným žánrovým debutům poslední doby. Režisér Adrian Chiarella zasadil svůj film do odlehlého městečka ovládaného náboženským fundamentalismem, kde se dva dospívající chlapci ocitají tváří v tvář záhadné nadpřirozené síle. Ta na sebe bere podobu lidí, které milují nebo chtějí chránit, a proměňuje jejich nejintimnější emoce v nástroj děsu. V hlavních rolích se představují začínající australští herci Jonah Wren Phillips a Jasper Jones, kterým sekundují zkušenější tváře tamní filmové scény. Snímek si po premiéře získal pozornost díky kombinaci atmosférického folkového hororu, sociálního dramatu a queer motivů, jež organicky zapojuje do příběhu.
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