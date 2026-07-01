Když jede Jan Basař na setkání Asociace soukromého zemědělství do Prahy, vstává kolem třetí hodiny ráno. Ještě za tmy sedá na kolo. A vyráží ze své farmy v Prosečném, vesnici nedaleko Vrchlabí. Bere to přes Jičín, mezi dálnicemi, kolem Dětenic. Cesta do hlavního města mu trvá zhruba pět hodin.
„Kolo je můj koníček. Na farmě se mu moc věnovat nedá, protože když je hezky, jsme na poli,“ usmívá se. Během cesty má čas přemýšlet. Právě na kole si často urovnává myšlenky. Některé z nich pak se svými bratry převádí do praxe na farmě. „Nejsme hospodáři, kteří třicet let dělají všechno stejně. Naopak děláme někdy poměrně zásadní změny,“ říká regionální předseda organizace, která celorepublikově sdružuje menší a střední soukromé hospodáře.
Jan je nejstarší ze tří bratrů, kteří hospodaří na rodinné Farmě Basařovi. Spolu se sourozenci Ondřejem a Jiřím převzal statek po rodičích. Dnes se o něj starají všichni – s manželkami i dětmi. A dělají to jinak, než je většina zemědělců zvyklá. Ostatně i díky tomu získalo hospodářství před čtyřmi roky titul Farma roku.
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