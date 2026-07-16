Očekávaný film Odyssea je tady. Jakkoli jsou sociální sítě zaplavené rasistickými výboji, různorodými klepy či Nolanovými kontroverzními vyjádřeními například o tom, jak jsou dnešní rappeři pokračovateli tradice bardů – na všechen balast od prvních minut projekce ihned zapomenete. Film s Mattem Damonem v hlavní roli je totiž strhující.

Odyssea coby homérovský epos si celá staletí žije vlastním životem. Verzí je nespočet, de facto se stal sám o sobě mýtem. Christopher Nolan, tvůrce, který jako nikdo jiný umí okolo svých filmů vytvořit pocit mimořádné události, kterou si nemůžeme nechat ujít, se tentokrát pustil do dosavad největšího sousta. A stejně jako v případě jeho adaptace netopýřího superhrdiny i tentokrát to měl vzhledem k velkým očekáváním těžké. Odysseu totiž každý zná, každý ji chápe trochu jinak, může být vše i nic zároveň. 

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