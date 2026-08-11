Na pololetní výsledky ČEZ se dá dívat ze dvou úhlů. Na jedné straně přinesly meziroční pokles provozního zisku EBITDA o pětinu. Největší tuzemská energetická firma se však zároveň zbavila placení mimořádné daně (windfall tax), což jí „zachránilo“ čistý výsledek. Analytikům také dala výhled, že druhá polovina roku bude lepší. „Provozní zisk EBITDA očekáváme mezi 109 až 114 miliardami korun, čistý zisk by se měl pohybovat mezi 31 až 35 miliardami,“ řekl HN dlouholetý finanční ředitel ČEZ Martin Novák.
Provozní zisk ČEZ se v prvním pololetí snížil o 20 procent. Hlavně druhé čtvrtletí by se dalo označit jako špatné. Vidíte to stejně?
Jedno čtvrtletí je pro ČEZ krátký horizont. Navíc je sezonní, protože zimní měsíce máme vždy silnější než jarní a letní. Díval bych se spíše na celé pololetí, kde máme EBITDA ve výši 59 miliard korun. To je ve srovnání se standardem velmi dobrý výsledek, zvláště při úrovni cen elektřiny, které teď máme. Dříve měl ČEZ takový provozní zisk za celý rok.
Co se dočtete dál
- Jaká je ziskovost fosilních zdrojů a kdy se to obrátí.
- Kolik ČEZ v přípravě vydá na lokality pro malé modulární reaktory.
- Za kolik má ČEZ prodanou většinu elektřiny na rok 2027 a polovinu na rok 2028.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.