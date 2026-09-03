Potopa
FILM, režie Martin Gonda, na Netflixu
Snímek Potopa diváka přivádí na úplný východ Československa roku 1980, do rusínské vesnice, kterou má brzy pohltit voda kvůli výstavbě nádrže Starina. Patnáctiletá Mara sní o kariéře pilotky a životě mimo rodnou vesnici, její otec Alexander si však přeje, aby zůstala a převzala rodinné hospodářství. Zatímco se blíží nucené vystěhování, jejich spor o budoucnost se mění v příběh o ztrátě domova a tradice. V hlavních rolích hrají Sára Chripáková a Jozef Pantlikáš, dále se ve filmu objeví Katarína Babejová nebo Jevgenij Libezňuk. Celovečerní debut režiséra Martina Gondy je pozoruhodný nejen tím, že je natočený převážně v rusínštině a s rusínskými herci, ale i tím, že ho Slovensko letos vyslalo jako svého zástupce do boje o Oscara.
Steve’n’Seagulls
HUDBA, klub Fléda, Brno, 4. 9.
Nakažlivý finský mix country, metalu a bluegrassu. Kapela se proslavila předělávkou skladby Thunderstruck od AC/DC, která za enormně krátkou dobu dobyla internet. Finové ale rychle dokázali, že nejde jen o jednorázový vtípek. Na svých deskách, mezi něž patří Farm Machine nebo Grainsville, proměňují známé rockové a metalové skladby od AC/DC, Iron Maiden či Metallicy pomocí banja, mandolíny, akordeonu a kontrabasu. Naživo pak Steve’n’Seagulls staví především na bezprostřední energii a radosti z hraní. Jejich nástrojové složení doplňuje velmi originální kovadlina v roli perkusního nástroje.
Samuraj a vězeň
FILM, režie Kijoši Kurosawa, v kinech od 3. 9.
Japonsko roku 1578, období válčících států. Hrstka obránců obleženého hradu statečně odolává nájezdníkům, zatímco přímo v pevnosti začne docházet k podivným úmrtím. Nový film režiséra Kijošiho Kurosawy staví na motivu nepravděpodobného spojenectví pána hradu, samuraje Arakiho a jeho zajatce Kanbeie Kurody, brilantního stratéga z nepřátelského klanu. Původ záhadných úmrtí ale může být objasněn pouze tehdy, když oba protivníci budou spolupracovat. Pro Kurosawu jde o první historický film a zároveň o vědomou poctu klasickým japonským samurajským dramatům 40. a 50. let.
Tango
DIVADLO, režie Gabriela Gabašová, Činoherní klub, Praha, premiéra 4. 9.
Co když je svobody tolik, že se nedá unést? Mladý Artur vyrůstá v rodině, kde se všechno smí, pravidla jsou přežitkem a hranice mezi společenskou normou a naprostým chaosem dávno zmizela. Jenže místo aby se proti autoritám vzepřel, začne toužit po řádu, tradici a pevných hodnotách. Mrożkova groteska z roku 1964 je v mnohém aktuální i dnes. V Činoherním klubu se v rolích tří generací jedné rodiny objeví Prokop Zach, Zuzana Bydžovská, Vasil Fridrich, Sandra Černodrinská, Jan Hájek, Romana Widenková a Viktor Zavadil.
Cesta za světlem: francouzská krajinomalba 1850–1930
VÝSTAVA, Port 1560, Český Krumlov, do 18. 10.
Krajinomalba není jen kombinace přírody a působivých pohledů, ale i citlivá hra se světlem, barvou a celkovou atmosférou díla. Výstava sleduje francouzskou krajinomalbu mezi lety 1850 a 1930. Obsahuje díla takových malířů, jako jsou napříkald Jean-Baptiste-Camille Corot, Gustav Courbet nebo Camillo Pissaro. Působivou sbírku doplňuje i tvorba Antonína Chittussiho, průkopníka moderní české krajinomalby, který ve Francii našel zásadní inspiraci a dokázal ji přenést do domácího prostředí.
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