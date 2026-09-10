Slavnostním večerem ve středu už po jedenadvacáté odstartovala soutěž Firma a Živnostník roku, kterou pravidelně vyhlašují Hospodářské noviny. V prostorách Petrof Gallery odborná porota ocenila nejlepší podnikatele Královéhradecka. Během následujících dvou měsíců se o místních vítězích rozhodne ve všech čtrnácti krajích. Ti nejlepší postoupí do celostátního finále, které proběhne 10. prosince na pražském Žofíně.
Testování, auta a vesmír
Vítězem v soutěži Volkswagen Firma roku Královéhradeckého kraje se stala high-tech společnost Tiyo. Na okraji východočeských Hořic v tichosti roky testuje a vyvíjí součástky pro auta, jež budou po silnicích jezdit až za pár let. Zaměřuje se také na letecký průmysl a její výrobky pronikly i do vesmíru.
Má unikátní vlastní vývoj, akreditovanou testovací laboratoř, víc než polovinu jejích zaměstnanců tvoří vysokoškoláci a před třemi roky se po letech vrátila do českých rukou. I díky tomu společnost z Hořic v soutěži uspěla.
„Testujeme, jak se výrobky našich zákazníků budou skutečně chovat v reálném světě, a jsme přesvědčení, že na trh by se měly dostávat pouze kvalitní a dlouhodobé výrobky. Je to dobré pro planetu, je to dobré pro peněženku,“ říká spolumajitel firmy Petr Havlík.
Společnost na začátku 90. let založili tři podnikatelé, kteří si koupili jeden z prvních počítačů na konstruování a začali se věnovat automobilovému průmyslu. „Naši otcové zakladatelé se později rozhodli, že firmu posunou do další etapy a udělají z ní evropskou, protože potřebovali širší podporu,“ vypráví Havlík. Podnik se tak stal součástí francouzského koncernu Altran, který později koupila jiná globální společnost Capgemini. Ta se však více zaměřovala na IT a firma se začala odklánět od své specializace na fyzické komponenty a testování.
Tuzemský management se proto rozhodl, že od francouzské matky podkrkonošský podnik odkoupí. V roce 2023 se firma přejmenovala na Tiyo a manažeři se stali jejími spolumajiteli.
Petr Havlík, Milan Křovina a Jaromír Kejval dnes vlastní čtvrtinu, zbytek patří fondu Versute Investments. Vedení to dodalo odvahu vydat se i do dalších oblastí testování a vývoje. „Máme zakázky, které v Německu nejdou, protože na to neexistují technologie. Lidé v jiných zemích světa si na to technicky netroufají, my se toho nebojíme,“ tvrdí Havlík.
Firmu převezme syn. Než ji dělit mezi pět dětí, raději ji prodám, říká nábytkář Pavel Jech
Firma zaměstnává 153 lidí a její roční obrat přesahuje 300 milionů korun. V současnosti pracuje v rámci vesmírného programu Evropské kosmické agentury – jde o sondu, která bude měřit vesmírné počasí. Pro tento projekt vyvinuli a vyrobili „šuplík“ pro elektroniku, která vzniká na Akademii věd ČR. Podnik nyní investuje do vývoje zařízení pro testování baterií – od úrovně jednotlivých článků až po bateriové moduly.
Druhou nejúspěšnější firmou Královéhradecka se stal producent medicínské techniky Ella-CS, který své stenty (tenké trubice zaváděné například do zúžených cév, aby zajistily průchodnost) prodává po celém světě. Třetí příčku obsadil rodinný výrobce čalouněného nábytku Polstrin Design.
Láska ke zvířatům i nadšení pro beton
Klientům říká „packoši“ a její nadšení pro pomoc zvířatům bylo tak velké, že si odnesla prvenství v kategorii soutěže Moneta Živnostník roku 2026. Elen Konečná se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci malých zvířat, zejména psů a koček, ale zvládne vyšetřit třeba i králíka. Pomáhá tak nejen zvířatům, ale i jejich majitelům. „Přišla jsem na to, že existuje něco jako fyzioterapie malých zvířat, a hned jsem si udělala odborný kurz a začala se tomu věnovat,“ vysvětluje osmadvacetiletá žena. Původně vystudovala filologii a živila se jako marketérka, ale problémy s vlastním psem ji přivedly k fyzioterapii zvířat.
Nejprve jezdila za klienty po večerech pouze se žíněnkou a s vlastníma rukama. Mobilní službu poskytuje i nadále. Podnikání však posunula dál – před třemi lety se spojila s několika dalšími kolegyněmi z oboru a ve stejných prostorách si v Hradci Králové otevřela fyzioterapeutické pracoviště s názvem Terapie tlapkami. Na místě je například hydroterapeutická vana nebo veterinární laser. „Povídáme si, sledujeme pacienta. Někdy do toho zahrnujeme cvičení, kdy pejsci chodí v hydroterapeutické vaně a my sledujeme jejich kroky,“ popisuje Elen Konečná.
Někdo k ní chodí jednou ročně jen na preventivní prohlídky, jindy majitelé hledají, co jejich zvíře trápí. Úvodní konzultace stojí 1100 korun, její cena se však odvíjí od konkrétního pacienta. Trvá zhruba hodinu až hodinu a půl. Denně zvládne ošetřit pět až šest psích pacientů. „Musíte umět toho pejska číst. Je to propojené se vším, ať už s komunikací se zvířetem, nebo s jeho majitelem, je mezi námi obrovská důvěra. A zvíře moc dobře pozná, jestli jste nervózní a jaké s ním máte plány,“ říká Elen Konečná.
Na druhém místě se umístil výrobce designového nábytku a dekorací z betonu Tomáš Tylš z Náchodska. Bronz si odnesl Martin Plůcha z Vrchlabí, který vyrábí designové produkty z betonu a dřeva – zejména nástěnné hodiny nebo lyžařská ocenění pro Světový pohár ve Špindlerově Mlýně. Zakázky ho přivedly až k Adamu Ondrovi. Pro jeho projekt navrhl 60 cen pro mladé sportovce, které se budou předávat několik příštích let.
Loni v kategorii Živnostník roku Královéhradeckého kraje uspěl Jaroslav Dvořák, který se věnuje opravám střech a historických památek. Vítězem krajského kola soutěže Firma roku byl rodinný výrobce sedacích souprav Jech CZ z Dobrušky.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit