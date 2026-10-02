Sweeney Todd – Ďábelský lazebník z Fleet Street
DIVADLO, režie Martin Čičvák, Státní opera Praha, premiéra 24. 9.
První novinka sezony ve Státní opeře Praha zve do jejího hlediště nejen obvyklé návštěvníky, ale i příznivce muzikálů. Soubor opery Národního divadla nazkoušel totiž broadwayského Ďábelského lazebníka z Fleet Street, proslaveného především filmem Tima Burtona s Johnnym Deppem v titulní roli. V Opeře ztvárňuje pomstou posedlého Sweeneyho Todda Adam Plachetka, v alternaci s Jiřím Hájkem a Alešem Jenisem. Oproti filmu jsou jak hlavní protagonista, tak inscenace jako celek méně temní – alespoň první polovina se nese v pastelových tónech scény, zaujmou i živě kreslené projekce. O to kontrastnější je druhá část, kdy na scéně přibývá nové patro, respektive „suterén“ – s „pekelnou pekárnou“ paní Lovettové, a představení tak může naplnit charakteristiku slibovaného muzikálového thrilleru. Chybí jen nahradit chlebíčky v divadelním baru masovými koláčky.
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