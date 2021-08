Letošní 55. ročník Mezinárodního filmového festivalu (MFF) Karlovy Vary, který začne tento pátek 20. srpna, představí exkluzivně dvě filmové novinky. První z nich bude český seriálový dokument Rapstory režiséra Šimona Šafránka mapující v deseti epizodách historii českého rapu. Druhým bude francouzsko-nizozemské erotické drama Benedetta režiséra Paula Verhoevena. Oznámili to ve středu organizátoři na tiskové konferenci před zahájením filmového festivalu.

Nový projekt o české rapové scéně Rapstory se bude promítat ve čtvrtek 26. srpna v 19:00 v kongresovém sále. „Uvedeme pět z těchto epizod, dosud potvrdilo účast šest protagonistů tohoto seriálu, slavní rapeři – Vladimír 518, Yzomandias, Orion nebo Indy. Ti budou přítomni nejen na projekci, ale i na diskusi,“ řekl umělecký ředitel festivalu Karel Och. Program bude poté pokračovat koncertem skupiny PSH v Poštovním dvoře.

Historické drama Benedetta, které mělo letos premiéru na festivalu v Cannes, uvede festival v pátek 27. srpna. Provokativní režisér Verhoeven dříve natočil například snímky Základní instinkt nebo Showgirls. V hlavních rolích se představí Virginie Efirová nebo Lambert Wilson.

Na letošním festivalu se představí 127 celovečerních a dokumentárních filmů. Podle organizátorů je to přibližně o 25 filmů méně než obvykle. „Myslíme si, že redukci 25 filmů běžný divák nepozná a ocení fakt, že bude moci určitý titul zhlédnout až pětkrát,“ uvedl Och. Počet premiér podle něj zůstal zachovaný. Hlavní soutěž má jako tradičně 12 titulů.

Festival se přizpůsobil covidovým opatřením

Festival se v mnoha ohledech musí přizpůsobit současné koronavirové situaci. Mírně menší bude počet filmů, ve vnitřních prostorách budou povinné roušky a do kin se dostanou jen lidé s páskou, která dokládá bezinfekčnost. Podle výkonného ředitele festivalu Kryštofa Muchy tak bude festival maximálně bezpečný.

„Hledali jsme nejvhodnější řešení, jak festival zorganizovat. S Petrem Lintimerem (vedoucí produkce festivalu) jsme byli v Cannes pro inspiraci a máme to vymyšlené ještě lépe než oni. Náš systém zaručí, že v každém kinosále bude sedět jen ten, kdo prokazatelně není nemocný. Do žádného sálu nebude vpuštěn nikdo bez pásky na ruce. Náklady na to budou obrovské, ale pro nás je klíčové, aby festival proběhl bezpečně,“ řekl Mucha.

I do doprovodného programu zasáhla omezení kvůli koronaviru. Například klub Kaiser 55 měl být původně v hotelu Thermal, pak se uvažovalo o budově bývalé spořitelny a nakonec padla volba na Poštovní dvůr, kde lze pořádat akce pod širým nebem. „Rozhodovali jsme o tom ještě v době, kdy se nesmělo tančit. Letos to tak bude trochu jiná forma, ale možná i zajímavá cesta,“ okomentoval umístění klubu, který nabídne letos například vystoupení Monkey Business, PSH, DJ Witch, Rytmus a dalších.

Letošní festival zajišťuje zhruba 1500 brigádníků a pracovníků realizačního štábu. Podle vedoucího produkce Pera Lintimera je to víc než v předešlých letech, kdy jich bylo o dvě až tři stovky méně. Jen týmy, které budou zajišťovat kontrolu pásek, které dokládají bezinfekčnost, budou mít asi stovku lidí. Od minulého festivalu před dvěma lety se na nákladech projevily i rostoucí mzdy či zdražení stavebních prací. Podle prezidenta festivalu Jiřího Bartošky se ale i letošní ročník pohybuje v nákladech mezi 140 až 150 miliony korun.