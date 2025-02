Nová komedie Martyho „Řezníka“ Pohla Na plech boduje v kinech a i sám autor přiznává, že takový úspěch asi nikdo nečekal. „Dělali jsme to hlavně pro fanoušky předchozích filmů, ale takový úspěch jsme nikdy neměli. Mladí lidé na to chodí do kina jako na událost,“ popisuje své dojmy v rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou.

Režisér a scénárista Marty Pohl zažívá s novým filmem Na plech nečekaný úspěch. Po dvou týdnech v distribuci na něj přišlo přes 140 tisíc lidí. A to i přesto, že je jeho novinka plná fekálního humoru i dalších extrémních scén. „Mám hodně specifický humor a máloco se mi líbí. Je v tom možná i trochu klukovina, kdy zkoušíme, co vlastně ještě do kin projde,“ tvrdí Pohl.

Úspěch nového filmu Na Plech, který s velmi osobitým humorem ukazuje tvrdé prostředí drog, sám režisér připisuje hlavně mladým lidem, které jeho humor oslovuje nejvíc. „Chodí na to v partě jako na netypický filmový zážitek,“ říká Pohl a přiznává, že i mnoho diváků kino v průběhu filmu také opouští. „Mladé páry na to jdou jako na romantickou podívanou, ale pro ženské publikum to není asi tak lehce stravitelné jako pro mladý kluky,“ vysvětluje autor.

Sám Pohl přiznává, že inspirací k filmu Na plech mu byl i život v severních Čechách v Rumburku, kde podle svých slov byl obklopen fascinujícími postavičkami, ze kterých se daly čerpat příběhy. „Všichni lidé tam byli svým způsobem zajímaví, když jsem pak přišel do Prahy, tak to byla hrozná šeď,“ vzpomíná na své mládí na severu, kde se podle něj rodí i mnoho předsudků vůči lidem, kteří jsou drogově závislí. „Myslím si, že není na škodu je mít, protože když vidíte partičku feťáků, tak díky předsudkům se jim raději vyhnete,“ uzavírá .