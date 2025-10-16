Ošklivá sestra
FILM, režie Emilie Blichfeldtová, v kinech od 16. 10.
Do českých kin míří snímek Ošklivá sestra, temná a stylová reinterpretace klasické pohádky o Popelce. Tentokrát se ale pozornost přesouvá na její sestru, opomíjenou, podceňovanou a posedlou touhou po uznání. Když zjistí, že krása je jediná měna, kterou svět bere vážně, rozhodne se změnit k nepoznání a její proměna brzy nabere děsivý směr. Film kombinuje prvky grotesky, hororu a satiry, čímž vytváří drsný, ale chytrý komentář k posedlosti dokonalostí a společenským ideálům krásy. Ošklivá sestra slibuje vizuálně výrazný a krvavě zábavný zážitek pro všechny, kteří kdysi věřili na pohádky a dnes už vědí, že šťastné konce nejsou zadarmo.
Sbormistr
FILM, režie Ondřej Provazník, Netflix
Jeden z nejdiskutovanějších snímků letošního roku už je dostupný online. Film Sbormistr sleduje třináctiletou Karolínu, která se na počátku 90. let pokouší dostat do prestižního dívčího sboru vedeného charismatickým Vítem Máchou. Zpočátku ji pohání obdiv a touha zpívat, brzy se však ocitá ve světě, kde se hranice mezi disciplínou, obdivem a manipulací začínají nebezpečně stírat. Snímek je postaven na skvělých hereckých výkonech obou protagonistů. Sbormistr, inspirovaný skutečnými událostmi, zkoumá téma moci, mlčení a zneužití důvěry. Sází na atmosféru a psychologickou hloubku, díky níž se divák ocitá v nitru složitých vztahů mezi dětmi, rodiči a autoritami.
Abor & Tynna
HUDBA, Fuchs2, Praha, 20. 10.
Precizní taneční rytmy a atmosféra těch nejlepších hudebních klubů. Sourozenecké duo Abor & Tynna z Vídně patří mezi nejvýraznější nové tváře evropské popové scény. Attila a Tünde Bornemisza, děti violoncellisty Vídeňských filharmoniků, propojují pop, hip hop a elektroniku s citem pro melodii a precizní produkci. Letos reprezentovali Německo na Eurovision Song Contest 2025 ve švýcarské Basileji, kde s energickou skladbou Baller obsadili 15. místo. Píseň se stala hitem a objevila se i na jejich debutovém albu Bittersüss.
Ostře sledované vlaky
DIVADLO, režie Jakub Krofta, Divadlo pod Palmovkou, Praha, 18. 10. a 31. 10.
Příběh mladého výpravčího Miloše Hrmy, který se na sklonku války snaží dospět v muže, patří k nejslavnějším dílům Bohumila Hrabala. Novela, zfilmovaná rovněž režisérem Jiřím Menzelem, se tak po letech vrací na místo, kde kdysi vznikala – do libeňského divadla, v jehož okolí autor prožil své nejplodnější období. Kroftova inscenace propojuje hrabalovský humor s tragikomickou poezií díla. Navíc základní téma hry, jak a proč milovat a žít a jak obstát v nelehké době, je dnes naléhavější, než si možná jsme ochotni přiznat.
Christopher John Smith – In the in between
VÝSTAVA, Ethera, Praha, 22. 10. až 23. 11.
Mohou mít předměty paměť jako lidé? Britský umělec Christopher John Smith představuje v Praze výstavu, která zkoumá proměnu každodenních předmětů. V centru jeho tvorby stojí věci, které moderní doba odsunula na okraj jako nepotřebné. Smith jim vrací význam, jejich oprýskané povrchy a stopy používání chápe jako svědectví času i lidské přítomnosti. Ve svých instalacích propojuje průmyslovou estetiku s precizní geometrií a rytmem. Z obyčejných tvarů vytváří vizuální kompozice, v nichž má prázdný prostor stejnou váhu jako hmota samotná. Výsledkem je tichá, soustředěná výstava, která připomíná, že i zdánlivě bezcenné věci mohou nést příběh.
