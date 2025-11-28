Sny o vlacích
FILM, režie Clint Bentley, na Netflixu od 21. 11.
Artové filmy nikdy nebyly v hledáčku mainstreamových diváků. Novinka Sny o vlacích by ale i díky skvělé výpravě mohla nejednoho diváka k obrazovce nalákat. Příběh vypráví o životě Roberta Grainiera, dřevorubce a železničáře z amerického severozápadu na počátku 20. století. Jeho život plyne mezi sezonní prací, vůní pryskyřice a duněním projíždějících vlaků, dokud jej tragická událost nevytrhne z každodennosti a nepřinutí žít téměř samotářsky v nezkrotné krajině. Snímek upoutá svou obrazovou poezií. Lesy, hory a rozlehlé pláně tu nejsou jen kulisou, ale nedílnou součástí vyprávění. Režie pracuje s klidem i dlouhými záběry, které nechávají vyniknout melancholii a pomalému rytmu života mimo civilizaci. Emotivní hudba a silné herecké výkony vytvářejí komorní, dojemný film o ztrátě a lidské odolnosti.
Není jiná možnost
FILM, režie Chan-wook Park, v kinech od 27. 11.
Temně komediální thriller Parka Chan-wooka natočený podle románu Donalda Westlakea zamířil do českých kin. Sleduje Man-sua, odborníka z papírenského průmyslu, kterému se během chvíle zhroutí pečlivě budovaný život: americká akvizice firmy, ztráta práce, potupné odmítnutí při dalším pohovoru. Když není šance najít nové místo, přichází na řadu drastický plán. Park Chan-wook film staví jako mrazivě vtipnou studii člověka, který se zoufale snaží udržet svůj svět pohromadě. Hlavní roli ztvárnil Lee Byung-hun a jeho výkon i precizní režie zaujaly už v hlavní soutěži benátského festivalu. Film s nadsázkou klade otázku, kam až může dojít někdo, kdo nemá co ztratit.
Rise of the Northstar
HUDBA, Palác Akropolis, Praha, 3. 12.
Extrémní razance francouzských samurajů. Kapela Rise of the Northstar dorazí 3. prosince do Paláce Akropolis, kde předvede svůj typický mix hardcore a thrash metalu s prvky hip hopu a japonské popkultury. Pařížský kvintet je pověstný energickým pódiovým projevem, silnými tématy odporu a vlastní vizuální stylizací inspirovanou mangou, japonským komiksem. Večer otevře německá formace Half Me a jako support vystoupí australská kapela Deez Nuts. Na posluchače tak čeká skutečně intenzivní zážitek.
Mejdan s Mozartem aneb Opera má tuhý kořínek
DIVADLO, režie Jan Jiráň, Studio Ypsilon, Praha, 1. a 4. 12.
O Mozartovi skutečně nevážně. Novou inscenaci spojují dva velké důvody k oslavě. Připomíná 270 let od narození Wolfganga Amadea Mozarta a zároveň vzdává poctu Miroslavu Kořínkovi, jenž ve svém domovském divadle slaví kulatou 60. sezonu. Hra Mejdan s Mozartem aneb Opera má tuhý kořínek vznikla přímo pro jeho soubor a s typickou ypsilonskou lehkostí kombinuje hudební respekt s jemnou nadsázkou. Příběh sleduje manažera orchestru, který dostane nečekaný úkol rychle připravit představení o Mozartovi. Do zkoušek se tak zapojí pestrá sestava muzikantů a zpěvaček, každý s vlastním názorem i temperamentem. Zkoušení se mění v živelný proces plný hudby, improvizace a komických střetů, ale nakonec směřuje k velkému finále. V inscenaci účinkují Miroslav Kořínek, Jan Jiráň, Petr Vacek, Jan Bradáč nebo Petr Vršek.
Dana Raunerová – Já jsem
VÝSTAVA, Galerie 4, Cheb, do 10. 12.
Snová fauna na plátně. V Chebu právě probíhá výstava věnovaná životnímu jubileu Dany Raunerové, výtvarnice, ilustrátorky, literátky a dlouholeté pedagožky. Její tvorba se pohybuje mezi malbou, ilustrací a scénografií a je charakteristická citem pro detail, hravostí i hlubokou vazbou k přírodě. Návštěvníci uvidí výběr maleb, kresby i ukázky z jejích oblíbených Knížek o zvířatech, které už mnoho let s úspěchem představuje dětem po celé republice. Výstava připomíná i její pestrou spolupráci s divadly v Plzni nebo návrhy pro dětský porcelán. Tvorba Raunerové dlouhodobě podporuje citlivost a představivost a inspiruje k hledání krásy v každodennosti. Chebská přehlídka je tak nejen ohlédnutím za bohatou kariérou umělkyně, ale i setkáním s dílem, které svou fantazií oslovuje děti i dospělé.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist