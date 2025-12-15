Češi rádi cestují za kulturou do ciziny, ale světové události i vynikající díla najdou i doma. Na jaké akce se můžeme těšit v příštím roce?
Hudba
Mozartův týden, Salcburk: 22.–26. ledna
Příští rok 2026 přinese dvě mozartovská výročí: 270. narozeniny slavného skladatele a 70 let od založení nejvýznamnějšího festivalu jeho hudby v jeho rodném městě. Mottem bude Lux Aeterna (Věčné světlo), což je odkaz na jednu část nedokončeného Requiem. Věčnou slávu hudby Wolfganga Amadea Mozarta připomene mimo jiné nové nastudování jeho poslední opery Kouzelná flétna uvedené ve Vídni na premiéře pouhé tři měsíce před jeho smrtí. Program festivalu zahrnuje nejen hudební vystoupení, ale i filmové produkce, výstavy a komentované prohlídky.
